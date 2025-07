Chlapček spadol do žumpy. Pomáhali mu hasiči aj záchranári, napokon ho do nemocnice previezli vrtuľníkom

Zásah hasičov a záchranárov si v utorok vyžiadal pád dieťaťa do šachty vo Valaskej Belej v okrese Prievidza. Dieťa zo šachty vytiahli dobrovoľní hasiči z Valaskej Belej, leteckí záchranári ho transportovali do nemocnice. Dobrovoľný hasičský zbor obce o tom informoval na sociálnej sieti.

Napokon bol prepustený do domáceho liečenia

„Dieťa je v poriadku, transportoval ho vrtuľník do nemocnice,“ uviedli dobrovoľní hasiči.

Na mieste zasahovala posádka záchranárskeho vrtuľníka z Trenčína, uviedla pre TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air – Transport Europe Zuzana Hopjaková, podľa ktorej dieťa padlo do žumpovej nádrže. „Vrtuľník pristál v blízkosti miesta udalosti. Chlapčeka zo žumpy vytiahli dobrovoľní hasiči, následne bol už v opatere matky. Lekárka leteckých záchranárov si malého pacienta okamžite prevzala do starostlivosti. Dieťa bolo pri vedomí a pri páde utrpelo povrchové odreniny. Po primárnom ošetrení bolo v stabilizovanom stave letecky prevezené do nemocnice v Bojniciach na ďalšie vyšetrenia,“ opísala Hopjaková.

Zuzana Bartovičová z referátu marketingu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre TASR potvrdila, že dieťa ošetrili na urgentnom príjme a následne prepustili do domáceho liečenia.

Pri udalosti zasahovali i príslušníci polície a Hasičského a záchranného zboru.