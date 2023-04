Ak chcete mať viac kvalitného sexu, naučte sa túto dôležitú vec, radia odborníci v novej štúdii

Svoje emócie by sme mali vedieť efektívne regulovať. Odborníci si myslia, že práve to nám môže výrazne pomôcť v bežnom živote, ale aj v tom sexuálnom. Ako na to?

Na sexuálnu túžbu vplýva množstvo faktorov

Naše emócie výrazne vplývajú aj na náš sexuálny život, píše IFL Science. Výsledky novej štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports ukazujú, že ak chceme mať kvalitnejší sex a vyššie libido, mali by sme sa zamerať na tzv. kognitívne prehodnotenie. V skratke to znamená zmeniť náhľad na situácie, s ktorými sa pasujeme a prerámcovať ich tak, aby sme redukovali negatívne emócie.

Napríklad, keď vás niekto kritizuje, namiesto toho, aby ste sa cítili urazene a nahnevane, zamyslite sa nad tým, prečo daná osoba kritiku vyslovila a pokúste sa vnímať to konštruktívne. Takýto prístup má pozitívny vplyv nielen na náš celkový pocit spokojnosti a pohody, ale aj na sexuálnu túžbu. Aj keď tej sa vedci venujú už dlho, o tom, čo všetko ju ovplyvňuje, sa vie len málo.

Predchádzajúce výskumy sa venovali otázke, či a ako na ňu vplýva genetika a naznačili, že sexuálnu túžbu môže pozitívne ovplyvniť napríklad ultrafialové svetlo. Sociokultúrne faktory sú neraz prehliadané, a to najmä v prípade žien.

Emočná regulácia vplýva aj na sexuálnu túžbu

Vedci sa preto rozhodli, že sa pozrú na to, ako na sexuálnu túžbu vplývajú emócie a ich regulácia. Do výskumu bolo zapojených 218 účastníkov z Nórska vo veku od 18 do 23 rokov, pričom veľkú časť vzorky tvorili ženy, ktoré boli single a preferovali monogamný vzťah. Ich úlohou bolo vyplniť niekoľko dotazníkov, ktoré sa týkali demografických údajov, sexuálnej túžby, ale aj pocitu zahanbenia vo vzťahu so sexom.

Štatistická analýza ukázala, že kognitívne prehodnotenie naozaj podporilo sexuálnu túžbu, a to najmä u žien. Štúdia však má svoje obmedzenia týkajúce sa najmä relatívne malej a málo diverznej vzorky zúčastnených. Autori štúdie si ale myslia, že zistenia sa podarí potvrdiť aj v ďalších výskumoch s pestrejšou vzorkou.