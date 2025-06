Chcel vytvoriť fotku, no potkol sa: Muž poškodil vzácny 300-ročný obraz v galérii Uffizi, mohla za to hlúpa chyba

Niekedy stačí jeden neopatrný pohyb a škoda je nevyčísliteľná. V talianskej galérii Uffizi došlo k poškodeniu vzácneho obrazu z 18. storočia. Turista sa chcel pred ním odfotiť v štýle „meme“, no namiesto virálnej snímky skončil s hlavou v plátne. Galéria teraz uvažuje o sprísnení pravidiel pre návštevníkov.

Podľa informácií denníka The Guardian bol poškodený portrét toskánskeho princa Ferdinanda de’ Medici z roku 1712 od maliara Antona Domenica Gabbianiho. Incident zachytila bezpečnostná kamera.

Na záberoch vidno, ako sa muž nakláňa dozadu, zrejme aby sa lepšie odfotil. Stratil však rovnováhu a spadol priamo na obraz. Výsledkom je trhlina v plátne a dočasné uzatvorenie časti výstavy. Poškodený obraz už bol odstránený a čaká ho reštaurovanie.

🚨 Uffizi Gallery, Florence – Italy 🇮🇹

A tourist stumbled and crashed into a 1690 painting of Ferdinando de’ Medici by Nicoletto, damaging the artwork

He was trying to imitate the pose of the subject

The gallery’s director, exasperated, declared: “Enough with the selfies!” pic.twitter.com/chd3McrIce

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 22, 2025