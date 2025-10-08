Česká republika v šoku: Náhle zomrel slávny hudobník, mal len 54 rokov

Foto: Unsplash

Martin Cucík
SITA
Jeho kolegovia zo skupiny, bohužiaľ, správu potvrdili.

Český hudobný svet zasiahla smutná správa o náhlej smrti hudobníka Jana Šatru z kapely Laura a její tygři, ktorý mal iba 54 rokov.

Smutnú správu na sociálnych sieťach oznámila speváčka Hanka Křížková. Informuje o tom web TN.cz.

Honzík, je mi veľmi a veľmi smutno a nechce sa mi tej šialenej správe veriť,“ napísala Křížková na Facebooku.

Hudobníci zo skupiny Laura a její tygři smutnú správu potvrdili.

Zomrel Honza Šatra, trombónista, výborný muzikant, ale hlavne chlapec, s ktorým bola zábava hrať aj len vedľa neho byť a vidieť, ako miloval život,“ napísali.

Je mi to veľmi ľúto. Hrali sme spolu v Laure. Bol to šoumen. Vždy bol pozitívne naladený a bola s ním zábava. Bude nám chýbať. Úprimnú sústrasť rodine a pozostalým,“ doplnila speváčka Ilona Csáková. Podľa informácií denníka Blesk Jana Šatru našla bez známok života jeho manželka.

