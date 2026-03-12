Ceny paliva astronomicky stúpli: Nový Zéland zvažuje mimoriadne obmedzenia, vodiči by mali zákaz jazdiť

Predstavitelia Nového Zélandu vo štvrtok uviedli, že zvažujú využitie desaťročia starých zákonov obmedzujúcich používanie vozidiel, ak by sa v dôsledku vojny v Iráne znížili zásoby paliva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerka financií Nicola Willisová novinárom povedala, že s predstaviteľmi krajiny diskutovali o využití legislatívy zavedenej na obmedzenie spotreby paliva v dôsledku iránskej revolúcie v roku 1979 ako reakcie na krízu. Obmedzenia týkajúce sa využívania áut by podľa ministerky boli potrebné len v prípade, že by na Novom Zélande zaznamenali „skutočné narušenie“ možnosti získať palivo.
Kedysi platili takzvané dni bez áut
Na základe spomínaných zákonov museli v minulosti majitelia áut určiť jeden deň v týždni, kedy nepoužívali svoje auto. V prípade, že ich v ten deň pristihli pri jazde, dostávali pokuty. Legislatíva tiež umožnila vláde schváliť predaj kupónov na obmedzenie spotreby a množstva paliva, ktoré bolo možné predať.
Tieto takzvané „dni bez áut“ boli v platnosti od júla 1979 do mája 1980. Irán v reakcii na vojnu, ktorú rozpútali Spojené štáty a Izrael prakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo spôsobilo rast cien ropy, plynu, plastov a hnojív po celom svete. Cena ropy vo štvrtok opäť presiahla hranicu 100 dolárov za barel.
Krajina je silno závislá od dovozu palív
Nový Zéland je podľa AFP vo veľkej miere závislý od dovozu palív. Priemerná cenu benzínu sa v krajine od začiatku vojny na Blízkom východe zvýšila o takmer desať percent a nafta stúpla o viac ako 20 percent, vyplýva to z údajov aplikácie Gaspy, ktorá sleduje ceny pohonných hmôt.
Novozélandský minister pre energetiku Shane Jones tvrdí, že majú zásoby paliva, ktoré sa už nachádzajú v krajine alebo sú na ceste, na približne 50 dní. Letecká spoločnosť Air New Zealand pre zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt zrušila päť percent svojich letov – najmä vnútroštátnych – na nasledujúce dva mesiace.
Nahlásiť chybu v článku