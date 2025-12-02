Celý rok je tu v priemere 28 °C: Baľte kufre, v raji na zemi si môžete zaplávať so žralokmi. Za mesiac dáte za bývanie 523 eur

Pri pohľade z okna možno aj vy práve vidíte hmlu a zvyšky špinavého snehu pri ceste. Pekná zima dokáže mať svoje čaro, no mnohí si radšej užijú trochu slnka. Ak ešte nemáte vybraté, kam by ste zašli, odporúčame tento raj na zemi.
Teplo po celý rok
Čech Andreas a jeho rodina majú svoj vlastný kúsok raja na zemi. Reč je o honduraskom Roatáne, kde si vraj môžete pozrieť ten najkrajší východ slnka. Komunita, ktorej súčasťou sú dnes nielen Česi, ale aj Slováci a ľudia z najrôznejších kútov sveta, začala vznikať ešte v roku 2012. To, čo začínalo ako kus džungle, sa postupne premenilo na Diamond Hill and Beach Resort.
Nechýbajú krásne pláže, palmy, šum mora a takmer po celý rok si tu užijete 28 °C. Andreas a jeho rodina vás radi nakŕmia vo svojej reštaurácii, kde si hostia okrem iného obľúbili peruánske ceviche z ryby wahoo a s wonton čipsami, ale aj jahňacie koleno pečené 24 hodín na koreňovej zelenine, rozmaríne a červenom víne. Servíruje sa so smotanovým špenátom, silnou demi-glace omáčkou a kroketami s pancettou.
Ak chcete z pobytu v raji vyťažiť čo najviac, ideálne je vstať o štvrtej ráno, aby ste sa včas dostali na najvyšší bod Roatánu – Picacho Hill. Zažijete tu jeden z najkrajších východov slnka svojho života. Následne by ste mali zájsť do Oak Ridge do kaviarne Serve Coffee, kde si dáte raňajky. Robia tu najlepšie škoricové slimáky, aké ste kedy ochutnali a dobrú kávu.
Pozrite si najkrajší východ slnka
Krv v žilách vám rozprúdi výlet loďou na súostrovie Pigeon Cay, kde si zaplávate so žralokmi, budete sa potápať a cestou späť uvidíte krásu ostrova z inej perspektívy. Po návrate nesmiete vynechať obed v Restaurant by Andreé. Na západnej strane ostrova mnohých poteší možnosť zaplávať si s delfínmi.
Nemala by vám uniknúť ani možnosť pohladkať si leňocha, vidieť farmu plnú leguánov a odvážnejší dobrodruhovia môžu vyskúšať výhľad zo zipline. Večer sa môžete presunúť do Punta Gordy, kde miestni Garifunovia (černošské obyvateľstvo ostrova) tancujú a hrajú na bubny. Takto spoznáte viac z miestnej kultúry. Zároveň si tu môžete dať miestne honduraské špeciality, napríklad typickú polievku machuca.
Jednoducho povedané, nebudete a tu nudiť, ani keby ste ostali na celý mesiac. Dom pre 4 osoby si tu na taký čas prenajmete už od približne 523 eur.
