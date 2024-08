Carmen Geiss skončila v nemocnici. Fanúšikom sa prihovorila priamo z lôžka, priznala vážne zdravotné problémy

Šou o bohatej rodine, ktorá si užíva luxus a cestovanie je stále populárna, a to nielen v Nemecku. Ich úspech sa dostal až k nám, a tak sa nemôžeme čudovať, že chcú členovia rodiny neustále vytvárať nový obsah pre svojich fanúšikov. Niekedy je to však náročné a podpíše sa to na ich zdraví.

Fanúšikovia rodinky Geissenovcov si zažili poriadny šok, keďže Carmen sa im najnovšie prihovorila z nemocničného lôžka. Na svojom profile na Instagrame vysvetlila, že ju zdravie sklamalo priamo počas natáčania a vysvetlila, čo sa stalo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carmen Geiss 👑 (@carmengeiss)

Stalo sa to uprostred natáčania

Vždy dokonalo upravená Carmen sa odfotila na nemocničnom lôžku a hneď bolo zrejmé, že nejde len o vyčerpanie. Jej vážnu tvár totiž sprevádzali aj seriózne slová.

„Moji milovaní, dnes vám píšem z nemocnice. Pred niekoľkými dňami mi diagnostikovali zápal pankreasu. Boli sme uprostred natáčania tu v Rakúsku, keď som sa zrazu cítila čoraz horšie a musela som ho prerušiť,“ začala Carmen vysvetľovať.

„Našťastie to bolo včas rozpoznané a bola som rýchlo a dobre ošetrená. Starostlivosť tu v Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien (Nemocnici Milosrdných bratov vo Viedni) je vynikajúca a som za ňu veľmi vďačná! Už sa cítim oveľa lepšie a som veľmi rada, že všetko dobre dopadlo. Táto skúsenosť mi opäť ukázala, aké dôležité je starať sa o svoje zdravie a chodiť na pravidelné kontroly,“ priznala známa televízna hviezda.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Carmen Geiss 👑 (@carmengeiss)

Vyzerá to tak, že sa slávna blondínka poučila, keďže na záver poslala svojim fanúšikom dôležitý odkaz. Napísala: „Zdravie je to najcennejšie, čo máme, a malo by byť vždy na prvom mieste. Starajte sa o seba a svojich blízkych – rodina a zdravie sú najdôležitejšie veci na celom svete.“