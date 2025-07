Čakanie je na konci. Po rokoch sa diváci dočkajú návratu Tomáša Maštalíra aj obľúbeného seriálu

Zatiaľ čo mnohí diváci netrpezlivo čakajú na jeho návrat do Dunaja, k vašim službám, kde bol v posledných epizódach síce spomínaný, no do dnešného dňa to nie je nepotvrdené, fanúšikom tiež obľúbený herec chýba v inom seriáli. Ten pred rokmi zmizol z obrazoviek a jeho osud bol otázny.

Tomáš Maštalír patrí k najvyťaženejším hercom. Svedčia o tom viaceré úspešné projekty, ktoré má za sebou, či už ide o kriminálne seriály ako Za sklom, Klamstvo či Vina, ale tiež komédie Tomáš a Diana či Pán profesor. Práve druhý spomínaný seriál pritom na obrazovkách chýbal už niekoľko rokov, aj keď pokračovanie bolo sľúbené, píše portál Mediaboom.

Kedy sa vráti na obrazovky?

Ešte v septembri minulého roka sa pre portál Mediálne vyjadrila o osude Pána profesora Silvia Majeská, programová riaditeľka TV Markíza a Nova. Na otázku, či bola piata séria poslednou, odpovedala: „Nie, nebola. Tvorcovia píšu epizódy novej série, ktorá si však vyžaduje väčšiu adaptáciu originálu, tak to trvá trochu dlhšie.“

Hneď na to dostala otázku, či sa Pán profesor vráti na jeseň 2025, no tu už nemala tak dobré správy. Povedala: „Nie som si istá, či by sa to stihlo, pretože scenáristickej prípravy je tam viac.“

Od tohto rozhovoru však prešiel už takmer rok, pričom od samotného záveru piatej série prešlo ešte viac času, keďže bola odvysielaná na jeseň 2023. Počas rokov bez seriálu sa navyše začala šíriť informácia, že seriál síce pokračovať bude, ale bez Maštalíra. Zdroj z prostredia Markízy mal pre Nový čas citovať: „Ak by sa pripravovala šiesta séria, Tomáš by v nej viac účinkovať nechcel.“

Podľa informácií portálu Mediaboom sa však tieto dohady nepotvrdili. Uvádzajú: „Markíza však podľa našich exkluzívnych informácií už rozbehla nakrúcanie novej 6. série Pána profesora, ktorej súčasťou má byť aj kľúčová hlavná postava Sama Vozára v podaní Tomáša Maštalíra.“

Piata séria skončila výbuchom plynu na svadbe Sama Vozára a Klaudie Belanskej, ktorú stvárňuje Gabika Marcinková, ktorá sa na jeseň objaví aj v druhej sérii seriálu Sľub. Podľa portálu Mediaboom by diváci na otázku, čo sa bude diať ďalej, predsa len mohli dostať odpoveď už túto jeseň. A hoci zatiaľ nie je potvrdený dátum štartu šiestej série, očakáva sa, že ju televízia Markíza odvysiela ešte tento rok.