Bývalý šéf kontrarozviedky SIS a expolicajt boli právoplatne odsúdení. Takýto dostali trest

Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a expolicajt Ladislav Vičan sú vinní zo zločinu prijímania úplatku v štádiu prípravy.
Gašparoviča odsúdil v stredu Najvyšší súd (NS) SR na 22-mesačný trest väzenia a peňažný trest 20 000 eur. Vičan dostal 20-mesačný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest 16 000 eur. Rozhodnutie je právoplatné.
Do väzenia však nepôjdu
V prípade, ak by Gašparovič nezaplatil peňažný trest, senát určil aj náhradný trest 16 mesiacov väzenia. Vičan by si musel odpykať v prípade nezaplatenia peňažného trestu 13 mesiacov vo väzení. Dvojica bola v minulosti stíhaná vo väzbe, neskôr ju po právoplatnom odsúdení súdy podmienečne prepustili na slobodu. Do výkonu trestu preto už nenastúpi.
Najvyšší súd v stredu rozhodoval o odvolaní obžalovaných proti verdiktu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z októbra 2021. Gašparovič dostal vtedy za prijímanie úplatku 11-ročný trest väzenia, Vičan desať rokov nepodmienečne. Uložené boli aj peňažné tresty.
Súd upravil kvalifikáciu skutkov
Odvolací súd sa prípadom zaoberal už v marci 2022. Právnu kvalifikáciu skutkov vtedy upravil na nepriamu korupciu a dvojici vymeral miernejšie tresty. Prokurátor však uspel s dovolaním a preto sa prípad vrátil späť do odvolacieho konania.
Dvojicu zadržali na začiatku decembra 2020 v rámci akcie Judáš. Podľa obžaloby mala žiadať úplatok od podnikateľa Dušana Bočkaya za pomoc pri zrušení predbežného opatrenia vydaného Kriminálnym úradom finančnej správy, ktorý zablokoval majetok obchodnej spoločnosti Bopal.
