Bývalá miss Magda Šebestová otvorene o svete influencerov: Vyslovila to, čo sa mnohí boja povedať

V dobe, keď sociálne siete určujú trendy a verejný priestor zapĺňajú mená influencerov, sa mnohí zamýšľajú nad tým, koho by sme mali v skutočnosti obdivovať. Je to naozaj človek s množstvom followerov? Alebo niekto, kto niečo reálne dosiahol? Niekdajšia Miss Slovensko 2006, Magda Šebestová, má v tejto veci jasno.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Ja patrím tiež do tej skupiny, že influenceri sú preceňovaní,“ vyjadrila sa Magda Šebestová otvorene pre denník Plus jeden deň. „Mne naozaj niekedy prekáža, že si ľudia berú príklad z ľudí, ktorí robia akoby teleshopping.“ Podľa nej názory influencerov častokrát nemajú váhu, keďže sú motivované len spoluprácami a rýchlym ziskom. „Čiže ich názory naozaj nie sú tie, ktorým by som verila, lebo veľakrát tie influencerky propagujú rôzne kozmetické prípravky a za dva dni propagujú niečo iné. Čiže ich názor alebo skúsenosť je absolútne nepodstatná alebo nie je pravdivá.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Magdalena Sebestova (@meggieseb)

Spolupráce si vyberá uvážene a s mierou

Hoci má aj ona svoju komunitu sledovateľov a príležitostne spolupracuje so značkami, sama seba za influencerku rozhodne nepovažuje. Sociálne siete nevníma ako hlavnú súčasť svojho života, ale skôr ako doplnok k nemu. Popri pracovných povinnostiach a starostlivosti o dcéru, ktorá aktívne trénuje, jej na tento svet jednoducho nezostáva veľa času.

Aj preto si ponuky na spolupráce starostlivo vyberá. Prijíma len tie, ktoré prirodzene zapadajú do jej životného štýlu a ktoré sama dlhodobo používa. Pre Magdu je dôležitejšia autenticita než množstvo, a tak sa u nej často objavujú tie isté značky, ku ktorým má skutočný vzťah.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Magdalena Sebestova (@meggieseb)

Byť influencerom nie je až také náročné