Budapešť sa pripravuje na historické rokovanie: Trump a Putin sa majú stretnúť, Orbán hovorí o šanci na mier

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Trump a Putin sa zrejme stretnú v Budapešti, Orbán tvrdí, že Maďarsko je krajinou mieru.

Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió uviedol, že bude ešte v piatok hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a MTI.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril očakávanie, že sa so svojím ruským náprotivkom stretne do dvoch týždňov v Budapešti. Maďarský premiér po telefonáte s Trumpom potvrdil, že prípravy na samit USA – Rusko už prebiehajú.

Budapešť ako jediné vhodné miesto

Podľa Orbána stretnutie „bude o mieri“ a ak dôjde k uzavretiu mierovej dohody, povedie to k novej fáze hospodárskeho rozvoja v Maďarsku a Európe. Predseda maďarskej vlády potvrdil, že by sa stretnutie Trumpa a Putina mohlo uskutočniť do dvoch týždňov.

Foto: SITA/AP

Orbán tvrdí, že Budapešť je jediným miestom v Európe, kde sa takéto stretnutie môže uskutočniť. „Maďarsko je takmer jedinou krajinou, ktorá sa zasadzuje za mier, už tri roky sa dôsledne, otvorene, nahlas a aktívne zasadzuje za mier,“ uviedol. Okrem toho je podľa neho výhodou to, že „je vo funkcii už dlho, pozná všetkých a všetci poznajú jeho“.

„Ak hľadali bezpečné miesto z hľadiska mieru a technického zabezpečenia, kde by ich neprekvapili žiadne politické udalosti, teda hľadali predvídateľné prostredie, potom sa Budapešť javí ako logická voľba,“ dodal.

Produktívny telefonát Trumpa a Putina

Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich štvrtkovom spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump sa s Putinom podľa svojich slov dohodol, že na budúci týždeň sa stretnú vysokopostavení prezidentskí poradcovia z oboch krajín. Za americkú stranu povedie delegáciu minister zahraničných vecí a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Marco Rubio. Rusko bude zastupovať šéf diplomacie Sergej Lavrov. Miesto tejto schôdzky ešte neurčili.

„Včera neskoro večer som telefonoval s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Christopherom Landauom aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a začali sme s prípravami na samit,“ napísal v piatok ráno na facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Maďarsko je podľa neho pripravené hostiť samit. „Prezidentom poskytneme všetky podmienky na plodné rozhovory,“ dodal.

