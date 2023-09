Toto sú 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali v októbri vylúčiť niektorých ľudí zo života

Nadchádzajúci mesiac si dávajte pozor na to, komu budete venovať svoj čas. Nemá zmysel investovať ho do tých, ktorým na vás nezáleží a ste im ukradnutí. To bude len recept na sklamanie. Ktoré znamenia by si v októbri mali viac chrániť svoj vnútorný pokoj?

Portál Collective World odhalil, ktoré z nich budú musieť spraviť rázny krok a obmedziť kontakt s niektorými ľuďmi vo svojom živote, aby sa cítili lepšie:

Ryby

Ste jedným z najviac nesebeckých znamení zverokruhu, takže sa k ostatným zakaždým chcete správať láskavo a s rešpektom. Niekedy si však nezaslúžia toľko pozornosti. Ak sa k vám nedokážu správať s rešpektom, ktorý si zaslúžite, nevenujte im svoj čas. Je v poriadku, ak si takých ľudí vymažete zo zoznamu kontaktov v telefóne a, vlastne, celkovo zo svojho života. Nebude to ľahké, obzvlášť ak sa jedná o tých, ku ktorým ste mali bližšie, no verte tomu, že lepšie zajtrajšky vás s nimi určite nečakajú. Všímajte si, ako sa k vám správajú.

Panna

V októbri by ste si mali dávať pozor na to, aby nikto neprekročil vaše hranice. Nedovoľte nikomu, aby sa k vám správal nespravodlivo. Dajte im to najavo, aj keď to nie je príjemné. Treba povedať svoj názor a postaviť sa za seba. Majte jasno vo svojich očakávaniach a hraniciach. Ak nepoviete nahlas, ako sa cítite, a že chcete zmenu, a namiesto toho budete po ruke každému, kto si zmyslí a splníte každé ich prianie, niky nebudete mať pokoj.

Rak

Koniec s ľuďmi, ktorí vás využívajú i za cenu toho, že k nim máte silné city. Láska by nemala zatemniť váš úsudok a presvedčiť vás, aby ste sa uspokojili s málom. Ak zo svojho života vylúčite tých, ktorí vám nedávajú toľko, ako vy im každý jeden deň, pocítite neskutočnú úľavu a šťastie. Zaslúžite si byť obklopení ľuďmi, ktorí poznajú vašu hodnotu a vážia si vás.

Váhy

Nie ste typ, ktorý sa vzdáva ľudí. V deväťdesiatich deviatich percentách času ste ochotní dať im ďalšiu šancu, pretože veríte v odpustenie. Ak počujete len ich reči, že sa zmenia, ale na ich činoch nie je nikdy nič vidieť, hovoria len to, čo chcete počuť. Držte sa od nich radšej ďalej. Ak chcete byť šťastní, dajte seba na prvé miesto. Nie je to sebecké, ide o rozhodnutie, ktoré vám prinesie najväčší pokoj v duši. Ide o najzdravší spôsob života.