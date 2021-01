S pokojným svedomím si vždy poobede zdriemnite. Vedci zistili, aké benefity to človeku prináša

V dospelosti však väčšina z vás iste rada poobede na pár minút zavrie oči a podľa vedcov robíte správne. Podporíte tak zdravé fungovanie mozgu a získate ďalšie benefity.

Žijeme dlhšie, no viac ľudí trápi demencia

Štúdia publikovaná v časopise General Psychiatry zrejme urobí mnohým z vás radosť. Tvrdí totiž, že poobedňajšie zdriemnutie je mimoriadne prospešné pre váš mozog. Výsledky výskumov ukazujú, že človek, ktorý poobede pravidelne na pár minút zavrie oči, sa dokáže lepšie sústrediť a jeho pamäť je výkonnejšia.

Ako píše portál Medical Express, hranica priemernej dĺžky života sa v priebehu stáročí poriadne posunula. Následkom toho však človek musí čeliť neurodegeneratívnym zmenám. V modernom svete trpí demenciou približne 1 človek z 10 vo veku nad 65 rokov.

Vekom sa mení náš spánkový režim, pričom poobedňajšie zdriemnutie sa stáva samozrejmosťou. Vedci sa však doteraz nedokázali zhodnúť na tom, či zdriemnutie pomáha spomaliť kognitívny úpadok, alebo je naopak príznakom toho, že sa stav človeka zhoršuje. Do tohto výskumu sa zapojilo celkovo 2 214 zdanlivo zdravých ľudí starších ako 60 rokov z niekoľkých čínskych miest, vrátane Pekingu.

Zlepšuje sa pamäť aj schopnosť sústrediť sa

Z 2 214 ľudí si poobedňajší odpočinok pravidelne doprialo 1 534 účastníkov výskumu, kým 680 poobede nespalo vôbec. Každý z účastníkov bol podrobený aj testom, ktorých cieľom bolo zistiť ich zdravotný stav a prípadnú prítomnosť demencie. Počas noci spali účastníci výskumu v priemere 6,5 hodiny.

Zdriemnutie bolo vo výskume definované ako poobedňajší spánok trvajúci aspoň 5 minút, avšak nie viac ako 2 hodiny. Výskumníci boli okrem iného zvedaví aj na to, ako často si ľudia zdriemnu. Niektorí si poobede oddýchnu len raz za týždeň, iní zase každý deň. Čo sa kognitívnych schopností týka, vedcov zaujímala napríklad pamäť, vizuálno-priestorové schopnosti, schopnosť sústrediť sa, či schopnosť riešiť problémy.

Spánok pôsobí aj ako regulátor imunitného systému

Výsledky výskumu boli jednoznačné. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí si poobede pravidelne zdriemnu, sú na tom po kognitívnej stránke omnoho lepšie ako tí, ktorí tak nerobia. V tomto prípade však šlo len o pozorovanie, vedci teda zatiaľ nevedia, čo je príčinou toho, že nám poobedňajší oddych pomáha. Okrem toho, neskúmal sa súvis medzi kognitívnymi schopnosťami a dĺžkou odpočinku.

Odborníci sa nazdávajú, že spánok pôsobí ako regulátor imunitného systému. Poobedňajší odpočinok totiž v tele okrem iného redukuje zápal. Ľudia, ktorí v tele majú zápal teda potrebujú viac odpočinku. To však neznamená, že si aj zdravý človek, ktorý ešte nespadá do kategórie seniorov, nemôže poobede zdriemnuť. Istotne to má viac benefitov, ako nevýhod.