Akadémia flirtovania: Ak niekto spraví tieto 3 mimické gestá, zaručene vás balí

Hovorí sa, že flirtovanie nie je žiadnou vedou. Opak je však pravdou – tak ako láska, aj flirtovanie vedou je. Ako informovali portál Cosmopolitan, potvrdil to aj výskumný tím vedcov z Kansaskej univerzity. Tí prišli s naozaj rozsiahlou štúdiou, ktorú publikoval aj portál TandFonline. Jej zistenia sú naozaj zaujímavé, a môžu sa vám zísť.

“Po prvýkrát v histórii sme boli schopní nielen identifikovať výrazy, ktoré predstavjú flirtovanie, ale dokázali sme odhaliť aj ich funkciu, ktorou je aktivovať asociácie súvisiace so vzťahom a so sexom”, hovorí Omri Gillath, profesor psychológie z Kansaskej univerzity.

Bez zbytočných slov preto prejdime rovno na výsledky tejto zaujímavej štúdie. Vedcom sa podarilo zistiť, že ak chcete objektu svojho záujmu naznačiť, že s ním chcete zájsť aj na druhé, tretie či štvrté rande, alebo ho jednoducho len chcete dostať do postele, musíte v nadväznosti za sebou urobiť nasledovné 3 gestá:

1. Hlavu natočte jemne do boku a mierne ju nasmerujte dolu.

2. Jemne sa usmejte.

3. Pohľad nasmerujte na objekt vášho záujmu.

Čo je zaujímavé je to, že tejto štúdii sa podarilo dokázať, že väčšina mužov tento signál vníma, a na podvedomej úrovni ho automaticky rozoznávajú ako flirtovanie. Samozrejme to chce trochu cviku, aby ste pritom vyzerali prirodzene, no táto snaha sa určite vyplatí.