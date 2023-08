Predstierajú viac, než len úsmev. 6 znakov, ktoré odhalia falošných ľudí

Existuje niekoľko jasných signálov, že osoby, ktoré máte vo svojom okolí, niečo skrývajú. Ich činy sú niekedy zvláštne a taktiež vás zaskočia slová, ktoré vyslovia. Jednoducho vám prídu neúprimní a falošní. Ako si budete istí, že nosia masku na tvári?

Článok pokračuje pod videom ↓

Súčasný život má príliš blízko ku karnevalovým maskám. Hoci v období fašiangov to každý uvíta a je to celkom zábava, v bežnom, každodennom živote nejde o najväčšiu výhru. Mať okolo seba falošných ľudí znamená obrniť sa trpezlivosťou a nenechať si skákať po hlave. Odhaľte tých, ktorí by v realite mohli získať Oscara za svoju hereckú úlohu a podľa portálu Life Hack majú od autentickosti príliš ďaleko.

Ja, ja, ja

Falošní ľudia sa radi predvádzajú. Často sa na seba pozerajú do zrkadla, nezabúdajú sa podeliť o každý jeden svoj úspech (i ten najmenší) s ostatnými na sociálnych sieťach a neboja sa za každých okolností hovoriť, že sú najlepší v tom, čo robia. Že to hovoria sebavedome a s ráznym hlasom, niet pochýb!

Smutné však je, že väčšina z týchto ľudí nie je v skutočnom živote taká dobrá. Chcú sa prezentovať v dobrom svetle a vyzerať, že sú lepší ako ostatní. Bohužiaľ, ihneď to pocítite na vlastnej koži. V spoločnosti falošných ľudí sa vždy budete cítiť „pod psa“, sebavedomie vám klesne na bod mrazu a budete podráždení ich neustálou potrebou byť v centre pozornosti.

Nedá sa s nimi rozprávať

Skúsili ste niekedy viesť hlboký a zmysluplný rozhovor s falošnou osobou? Takmer nemožné. Je to preto, že majú obmedzenú emocionálnu inteligenciu a nevedia, ako sa vo svojom vnútri skutočne cítia. Na druhej strane, taktiež nechcú, aby boli ich skutočné emócie odhalené. Sú predsa „najlepší“ v tom, čo robia a zdieľať emócie s „priemernými“ ľuďmi je pre nich pod ich úroveň.

Nulová sebareflexia

Aby ste rástli, mali by ste vedieť prijímať spätnú väzbu od ostatných a byť otvorení svojim silným a slabým stránkam. Treba akceptovať, že všetci prichádzame v rôznych podobách a vždy sa môžeme zlepšiť. Sebareflexia od nás vyžaduje, aby sme premýšľali, odpúšťali a poučili sa z vlastných chýb. Aby sme to však dokázali, musíme byť schopní priznať, akí naozaj skutočne sme, čo falošní ľudia nevedia. Nikdy sa neospravedlnia. A keď už k tomu dôjde, nasleduje nádych a slovíčko „ale“.

Nerealistické vnímanie

Falošní ľudia majú najčastejšie nerealistické vnímanie sveta – veci, ktoré chcú vykresliť iným (pseudo-úspechy, materialistické zisky alebo vymyslený pocit šťastia), alebo to, ako skutočne vnímajú život mimo seba. Veľa z nich skrýva vo svojom správaní bolesť, hanbu a iné základné dôvody. To by mohlo vysvetľovať, prečo nemôžu byť autentickí a/alebo majú problémy vidieť svoje prostredie také, aké objektívne je (dobré aj zlé).

Milujú pozornosť

Najväčší znak, ktorý ich prezradí! Vyrušujú vás zakaždým, keď hovoríte? Chcú sa uistiť, že sa im vráti pozornosť. Ak sa stále zameriavajú len na seba, bez ohľadu na tému, máte dočinenia s falošnými osobami.

Chcú vás potešiť

Na prvý pohľad to znie dobre. Keď sa však na to detailnejšie pozriete, hneď pochopíte. Pre väčšinu ľudí je nereálne zakaždým niekomu vyhovieť. Falošní ľudia však môžu hovoriť stále „áno“, aby samých seba vykreslili ako nápomocných priateľov. Zvyčajne to robia pre svoje vlastné uspokojenie. A tak to vždy dopadne rovnako. Nechajú vás opäť v štichu, lebo „by vám veľmi radi pomohli, ale ich babička náhle ochorela“.

Sarkazmus a cynizmus

Ich chronický úsmev je veľmi dobre známy. Predstierajú, aký úžasný majú život, no v skutočnosti sú nešťastní. Sarkazmus a cynizmus fungujú ako obranný mechanizmus, o čom dobre vedia, preto ich často používajú. Vďaka nim sa budú cítiť ako na vrchole sveta a posilnia si svoje sebavedomie.

Nepriatelia

Sú to presne takí „priatelia“, akých nechcete mať. Nepočúvajú vás a je im jedno, aké máte pocity. Ak už s nimi chcete riešiť nejaký problém, nech sa deje čokoľvek, budú vás presviedčať o svojej pravde. Nie sú k dispozícii, keď ich potrebujete, alebo v horšom prípade zrušia plány na poslednú chvíľu. Nie je nezvyčajné vypočuť si od nich najnovšie pikošky o vašich spoločných kamarátoch. Ohováranie je ich doménou. Úprimne, to isté hovoria aj ostatným o vás. Čím skôr sa naučíte rozpoznať týchto falošných ľudí, tým skôr sa ich zbavíte a dáte priestor pravým priateľom.

Zmierte sa s nimi

Sú tu, ich existencia sa nedá vymazať. Ako ich brať takých akí sú, no zároveň nenechať so sebou zametať? V prvom rade si uvedomte, že si zaslúžite viac. Ste jedineční a rovnako dôležití ako ostatní. Dajte to najavo aj tým, ktorí sa tvária, že sú vaši najlepší kamaráti. Zaslúžite si rešpekt. Ak im ukážete svoje hranice, vaša tolerancia nebude nekonečná a zároveň si ich správanie nebudete brať osobne, máte vyhraté.