Nemusíte trpieť. Toto sú 3 spôsoby, ktorými ukončíte toxickú konverzáciu

Sociálna interakcia je prirodzenou súčasťou našich životov. Každý si určite raz za čas dopraje príjemné posedenie pri dobrej káve alebo drinku, v rámci ktorého sa môže uvoľniť a viesť zmysluplný rozhovor. Čo však robiť, ak natrafíte na niekoho, kto sa vyžíva v tom, že celá konverzácia sa točí len okolo neho?

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak sa dostanete do kontaktu s tzv. „konverzačným narcistom“, rýchlo pochopíte, že pôvodne očakávaný rozhovor sa zmenil na jednostranný monológ. Druhá strana sa jednoducho nezaujíma o vás a váš život, ale zato kvetnato rozpráva o sebe. Ak by sa vám aj podarilo v rozhovore dominovať a otvoriť nejaké témy, pravdepodobne to bude len na veľmi krátky čas. Narcista sa totiž rád počúva, a tak má tendenciu za každú cenu obrátiť pozornosť na seba.

Ako sa z takejto nepríjemnej situácie dostať? Nie je to nemožné. Vyskúšajte niektorý z nasledovných účinných tipov, ktoré popísal portál Your Tango.

1. Prerušte nevyžiadaný monológ

Aj keď vás učili, že skákať druhému do reči nie je slušné, v tomto prípade si to jednoducho pýta porušiť toto pravidlo. Ak si druhí nevážia váš čas, musíte si ho vážiť sami.

Pri tomto spôsobe záchrany teda nemusíte čakať na prestávku v komunikácii, ale vyskúšajte druhého osloviť menom, aby ste upútali jeho pozornosť. Choďte na to najskôr pokojnejšie a potichu, v prípade, ak to nezaberie, postupne hlas zvyšujte.

2. Dajte vedieť, že ste dobrý poslucháč

Tento typ ľudí potrebuje mať pocit, že ste ich dostatočne počúvali a pochopili. Ak sa vám teda podarí prerušiť ich rozprávanie, zopakujte im naspäť to, čo vám sami predtým povedali.

Vhodné je tiež zapojiť do diskusie niekoho iného, opýtať sa na jeho názor, dať im príležitosť porozprávať sa a jemne naznačiť narcistovi, aby bol aspoň chvíľu ticho. Prípadne sa môžete aj vy vyjadriť k preberanej téme, a tým ju uzavrieť.

3. Stanovte si časový limit

Ak ste už vyskúšali všetky spôsoby a nič sa v rozhovore nezmenilo, stanovte si vlastný časový limit, na ktorý druhého upozorníte. Povedzte mu, že máte na neho ešte napríklad 2 minúty, a potom sa musíte vrátiť ku svojim povinnostiam, ktoré nepočkajú.

Dôležité pritom je, aby ste za žiadnu cenu neupustili od tohto časového limitu a nenaťahovali ho. Ak vyprší, buďte pripravení na odchod. V opačnom prípade by ste túto toxickú mizériu len zbytočne naťahovali a ukázali druhému, že vaše slovo nemá príliš veľkú váhu. A to rozhodne vo vzťahu k takémuto človeku nepotrebujete.