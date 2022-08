Naučte sa ovládať týchto 7 emócií a stanete sa mentálne silným človekom

Emócie udávajú smer tomu, ako sa aktuálne cítime, a aký máme pohľad na život. Keď sú negatívne, sme v strese, v neustálom napätí, sme podráždení a nič sa nám nedarí. Naopak, keď sú pozitívne, sme motivovaní, máme radosť zo života a všetko, čoho sa chytíme, sa nám podarí. Dobrou správou je, že svoje emócie dokážeme ovládať.

Portál Your Tango popísal, ako sa stať mentálne silným človekom tým, že ovládnete tieto emócie.

#1 Hnev vás núti robiť veci, ktoré neskôr ľutujete

Hnev, ak si naňho nedáte pozor, môže viesť k poriadnej katastrofe. Spôsobuje totiž celý rad na seba nadväzujúcich emócií či emočných prejavov, ktoré zväčša nevedú k ničomu dobrému. Preto, keď budete cítiť, že váš hnev rastie, dajte si pozor na to, aby ste neurobili niečo, čo budete neskôr ľutovať.

#2 Úzkosť vás oberá o čas

A teraz sa zamyslite nad tým, koľko % z tých katastrofických scenárov, ktoré ste si premietali v hlave, sa naozaj splnili. Zrejme to bolo úplne mizivé percento. Úzkosť nás len oberá o čas, ktorý by sme mohli venovať niečomu oveľa produktívnejšiemu.

#3 Frustrácia vás môže doviesť k tomu, že sa vzdáte

Frustrácia často vedie k myšlienkam typu “Ja už nevládzem” či “Ja to nezvládnem”. Aj ona je však len emóciou, ktorú dokážete zmeniť. Nedovoľte, aby vás zastavila na ceste za vašimi snami či úspechmi.

#4 Smútok môže viesť k izolácii

Určite ste už zažili situáciu, kedy ste pociťovali taký zármutok, že ste ani nemali chuť nikoho vidieť či s nikým hovoriť. Niekedy síce takéto chvíle potrebujeme, no ak je ich priveľa, môže to viesť k izolácii, ktorá vám neprinesie nič dobré.

#5 Strach vás môže zabrzdiť

Mentálne silní ľudia sú presne tí, ktorí dokážu ovládnuť aj svoj strach. Ak sa vám to totiž nepodarí, bude vás držať ako väzňa vo vašej vlastnej komfortnej zóne, kde je síce príjemne a pohodlne, no nečaká vás tam nič, vďaka čomu by ste si povedali, že stálo za to žiť tento život.

#6 Priveľa nadšenia môže viesť k prehliadaniu rizík

Je vynikajúce nadchnúť sa pre niečo nové. Dajte si však pozor na to, aby priveľa vášho nadšenia nespôsobilo to, že prehliadnete nejaké hroziace riziká. Riaďte sa svojím srdcom, no nezabúdajte sa občas na názor opýtať aj rozumu.

#7 Hanblivosť môže prekryť vaše talenty

Zbytočne máte talent a pre niečo sa nadchnete, keď nemáte dosť odvahy vyjsť s tým do sveta. Pamätajte si, že nikdy vás nepodporí 100 % ľudí, ale každému nevyhoviete nikdy. Pokorte svoju hanblivosť a zažiarte pre tých, ktorí vás podporia.