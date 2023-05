Dajte toxickému človeku ochutnať jeho vlastnú medicínu. Tu je 7 tipov, ako na to

Toxickí ľudia sú, bohužiaľ, súčasťou nášho života. Môžeme sa s nimi stretnúť v práci, v rodine alebo medzi priateľmi. Je dôležité vedieť, ako im dať lekciu a naučiť ich správať sa slušne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nižšie prinášame 7 tipov, ako to dosiahnuť bez konfliktov a zbytočného stresu. Niektoré z nich popísal aj portál Learning-Mind.

Na to, aby ste dali toxickému človeku ochutnať jeho vlastnú medicínu, totiž nemusíte byť toxickí. Tento človek sa bude cítiť ešte viac frustrovane, keď zachováte chladnú hlavu.

1. Stanovte si hranice

Je dôležité mať jasné hranice v našom živote, aby sme dokázali rozpoznať, kedy je niekto toxický a kedy sa správa neprimerane. Hranice nám pomáhajú udržať si psychické zdravie a chrániť nás pred tým, aby sme boli manipulovaní alebo zneužívaní. Komunikujte svoje hranice jasne a dôsledne, aby ste ukázali druhej strane, že si vážite seba samého.

2. Buďte asertívni

Asertivita je schopnosť vyjadriť svoje potreby a pocity otvorene a rešpektovať pritom potreby druhých osôb. Ak ste asertívny vo vzťahu s toxickým človekom, dokážete mu ukázať, že nepristúpite na jeho manipulácie a nezdravé správanie. Vysvetlite mu svoje pocity a potreby a nenechajte sa vtiahnuť do konfliktu.

3. Naučte sa povedať „nie“

Toxickí ľudia často očakávajú, že im ostatní ustúpia a splnia ich požiadavky. Preto je dôležité vedieť povedať „nie“ a naučiť ich rešpektovať vaše rozhodnutia. Povedzte im priamo, že nie ste ochotný splniť ich požiadavku, ak si myslíte, že je to neprimerané alebo v rozpore s vašimi hodnotami.

4. Zostaňte pokojní

Ak sa toxický človek pokúsi vyprovokovať vás alebo vás zneužiť, dôležité je zostať pokojný a neprepadať hnevu ani frustrácii. Týmto spôsobom ukážete druhej strane, že ste silný a sebaistý jedinec, ktorý dokáže ovládať svoje emócie.

5. Vyjadrite svoju podporu

Niekedy môže byť toxické správanie dôsledkom osobných problémov alebo nedostatku sebavedomia. Preto môže byť užitočné ponúknuť podporu a porozumenie, ak je to vhodné. To však neznamená, že by ste mali tolerovať zlé správanie. Skôr ide o to, aby ste ukázali empatiu a ochotu pomôcť druhej strane nájsť riešenie problémov.

6. Zdieľajte svoje skúsenosti

Ak máte vlastné skúsenosti s tým, ako ste prekonali toxické vzťahy alebo situácie, zdieľajte ich s druhou stranou. Týmto spôsobom mu môžete ukázať, že nie je sám a že existujú spôsoby, ako sa s týmito problémami vyrovnať.

7. Hovorte s ním otvorene

Toxickí ľudia sú zvyknutí na to, že nikto na ich správanie neukáže prstom, práve naopak – ľudia sa im podriaďujú. Keď bude daná osoba pokojná, skúste sa s ňou otvorene porozprávať o tom, že jej správanie nie je v poriadku. Prvotná reakcia zrejme bude výbušná, avšak niektorí ľudia sa nad svojím správaním aspoň zamyslia.