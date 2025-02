Namotávanie penisu na tyč a závažia na semenníkoch. Takto vyzerá najväčší festival sveta, na ktorom bolo 450-miliónov ľudí

Viete si predstaviť, že počas 45 dní príde na jedno miesto takmer 450 miliónov ľudí? Vedeli by ste si predstaviť, že počas týchto 45 dní príde v jeden deň 110 miliónov ľudí, aby oslávilo najväčšiu akciu v dejinách ľudstva? Počuli ste niekedy o Kumb Mele, ktorá sa uskutočnila v Indii a tento druh sviatku sa organizuje raz za 144 rokov?

Najväčší sviatok v dejinách ľudstva

Kumbh Mela je druh náboženského sviatku, ktorý sa organizuje podľa astronomických výpočtov.

Je takzvaná „malá“ Mela, stredná a, samozrejme, táto veľká, ktorá má prídomok aj Maha Kumb Mela. Hinduistická filozofia je taká náročná nielen čo sa týka množstva rôznych božstiev, ale aj astronomických výpočtov. Proste, mal som šťastie, že konštelácia Jupitera, Mesiaca a Slnka pripadla na začiatok roka 2025. No, šťastie som nemal len ja, ale všetci tí ľudia, ktorí prišli do mesta Allahabád, kde sa uskutočnil tento najväčší sviatok v dejinách ľudstva.

450 miliónov

Viem si predstaviť, že neveriacky pozeráte na to množstvo ľudí a možno sa pýtate, či si autor do textu nepridal jednu nulu navyše. Napriek tomu, že som zažil menšie Kumbh Mela — minulý rok bolo na tomto mieste „len“ 32 miliónov ľudí, pre mňa to bolo niečo nepredstaviteľné a chcel som to proste zažiť na vlastnej koži spolu so štábom, keď sme prišli točiť dokument.

Allahabád (Prayagraj) leží asi 120 kilometrov od posvätného mesta Váránasí na sútoku riek Ganga a Jamuna. Podľa zložitej hinduistickej mytológie bol v dávnych dobách súboj bohov s démonmi a na tomto mieste dopadol božský nektár nesmrteľnosti. Nebyť mytológie, tak by o Allahabáde nikto netušil, ale tento rok sem zamierilo 450 miliónov ľudí, aby zmylo svoje hriechy.

Mierim s miliónmi pútnikov na najdôležitejší deň. Je jedno, či je deň alebo noc, dav ľudí sa valí ako prívalová morská voda — bez zábran. Niekto ide pešo od svojho domova aj niekoľko stoviek kilometrov, niekto sa dostal do preplnených, večne meškajúcich vlakov indických železníc a niekomu sa podarilo získať extrémne drahé letenky.

Všetko funguje

Všetkých spája sen namočiť sa do sútoku riek, aby sa duševne očistili. Hotely sú dávno plné, a tak 98 percent ľudí býva v stanovom mestečku. Ja som napísal mestečko? Je to miesto, kde nedovidíte konca-kraja. Medzi stanmi sú chrámy, z ktorých sa valí náboženská hudba a prednášky. Stanový „megapolis“ si žije vlastným životom a nájdete tu všetko. Je tu 160-tisíc stanov, 180-tisíc toaliet, 10-tisíc kamier a 40-tisíc policajtov, ktorí strážia, aby sa ľudia neušliapali.

Ten, kto bol v Indii, vie, že táto krajina je jeden chaos, ale počas festivalu tu bolo všetko v najlepšom poriadku. Samozrejme, nájdete niekoľko správ o tragédiách a nechcem nič zľahčovať, ale pri takom množstve ľudí to všetko fungovalo skvele.

Namotávanie penisu na tyč a závažia na semenníkoch

Nás najviac zaujali svätí muži, ktorí si namotávali na železnú tyč svoje pohlavné orgány. Hneď vedľa nich si niekto nasadil 10-kilogramové závažie na semenníky a tamten vzadu sa rozhodol, že si nebude strihať nechty. Z nášho pohľadu jedna veľká bizarnosť, ktorú nevieme uchopiť, až máte pocit, že ste v nejakom filme od Jakubiska.

Pre nás zvláštne, pre domácich normálne. Viete však, čo sa mi najviac páčilo? Všetci domáci vedeli, že nie som veriaci, ale nikto sa na mňa zle nepozeral. Skôr naopak. Vážili si, že som sem prišiel. Dokonca ma púšťali pred seba, aby som sa dostal na miesto skôr ako oni. Len si predstavte, že stojíte v rade k miestu, kde sa narodil Ježiš a niekto len tak pustí pred seba Inda. Ako by ste zareagovali? Vládne tu príjemná atmosféra a nemám až taký stiesnený pocit pri tom množstve ľudí.

Nastáva deň D a idem sa aj namočiť. Nebudem vám nahovárať, že tá voda je čistá. Moje európske ja hovorí, že voda je znečistená a ten dav ľudí urobí svoje. Moje slovenské ja hovorí, nech to nerobím, ale moja cestovateľská duša ma do toho volá. Áno, je to studené, kalné, špinavé, ale vedľa mňa sa ľudia usmievajú, zvolávajú božie slová a hlavne sa tešia. Trikrát sa do tej vody namočím a dav mi venuje radostné zvolanie. Už pre tento zážitok to stálo za to a dotvorilo mi mozaiku menom India.

Niektorým veciam nemusíme chápať, ale nesúďme na prvý pohľad. Je to ich spôsob viery a verte, že tiež by sa pozerali zvláštne, ako napríklad plačeme pri pohrebe. Tiež by sa mohli pýtať, že prečo smútime. Bol to zlý človek? Niečo spravil? Svet je krásne rozmanité miesto a mňa to extrémne baví. Táto farbička menom Kumbh Mela mi spravila veľkú radosť. Tak čo? Išli by ste? Okúpali by ste sa?