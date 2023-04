Majú 2000 rokov, no platia aj dnes. Týchto 10 nadčasových stoických citátov vás naučí žiť lepšie

Stoicizmus je staroveká grécka a rímska filozofia, ktorá sa zameriava na sebakontrolu, rozumnosť a vnútorný pokoj. Hoci stoická filozofia bola založená pred viac ako 2000 rokmi, jej zásady sú stále relevantné a poučné aj v dnešnej modernej spoločnosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

V tomto článku sa pozrieme na 10 najlepších citátov stoickej filozofie, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť tento životný prístup a naučiť sa, ako ho aplikovať v našom každodennom živote.

Citáty stoikov

„Nemáme moc nad udalosťami, ale máme moc nad tým, ako na ne reagujeme.“ – Epiktétos

Tento citát nám pripomína, že nemôžeme kontrolovať všetko, čo sa deje okolo nás, ale môžeme si zvoliť, ako na to budeme reagovať. Miesto toho, aby sme sa nechali unášať emóciami, môžeme sa rozhodnúť prijať situáciu a pokúsiť sa ju zvládnuť čo najlepšie.

„Najlepším spôsobom, ako sa niečo naučiť, je učiť sa od tých, ktorí to už vedia.“ – Seneca

Tento citát nás povzbudzuje, aby sme sa neustále učili od tých, ktorí majú skúsenosti a múdrosť, ktorú chceme získať. Môžeme sa tak vyhnúť mnohým chybám a dosiahnuť úspech rýchlejšie.

„Najväčším šťastím je byť sám sebou.“ – Seneca

Tento citát nám pripomína, že by sme mali byť hrdí na to, kým sme a akceptovať svoje silné aj slabé stránky. Namiesto toho, aby sme sa snažili byť niekým iným, by sme mali pracovať na sebe a stať sa najlepšou verziou seba.

„Nie je dôležité, čo si o nás myslia ostatní, ale čo si myslíme o sebe.“ – Marcus Aurelius

Tento citát nám pripomína, že by sme nemali nechať svoje šťastie závisieť od toho, čo si o nás myslia ostatní. Dôležité je, ako sa cítime sami a ako hodnotíme svoje vlastné úspechy.

„Najväčším nepriateľom šťastia nie je bolesť, ale strach.“ – Seneca

Tento citát nám pripomína, že strach nás často brzdí a bráni nám dosiahnuť šťastie. Miesto toho, aby sme sa báli neúspechu alebo odmietnutia, by sme sa mali snažiť prekonať svoje obavy a ísť za svojimi snami.

„Najlepším spôsobom, ako zvládnuť budúcnosť, je žiť v prítomnosti.“ – Seneca

Tento citát nás povzbudzuje, aby sme sa sústredili na prítomný okamih a užívali si ho. Namiesto toho, aby sme sa neustále obávali o budúcnosť alebo ľutovali minulosť, by sme mali žiť naplno práve teraz.

„Najväčším pokladom je spokojná myseľ.“ – Epiktétos

Tento citát nám pripomína, že vnútorný pokoj a spokojnosť sú cenné a dôležité pre naše šťastie. Miesto toho, aby sme sa neustále usilovali o materiálne veci, by sme mali hľadať spokojnosť vo svojom vnútri.

„Najväčším zlom je nevedieť, čo je dobré.“ – Seneca

Tento citát nám pripomína, že by sme mali neustále hľadať pochopenie a múdrosť, aby sme vedeli rozpoznať, čo je skutočne dôležité a hodnotné v našom živote.

„Najväčším darom je byť schopný milovať a byť milovaný.“ – Seneca

Tento citát nám pripomína, že láska je jednou z najcennejších vecí, ktoré môžeme zažiť. Miesto toho, aby sme sa sústredili na materiálne veci, by sme mali hľadať lásku a priateľstvo.

„Najlepším spôsobom, ako zvládnuť emócie, je učiť sa ich rozpoznať a riadiť.“ – Epiktétos

Tento citát nám pripomína, že by sme mali byť schopní rozpoznať svoje emócie a naučiť sa ich kontrolovať. Týmto spôsobom môžeme dosiahnuť vnútorný pokoj a šťastie.