Kedy je správny čas povedať „milujem ťa“? Prieskum naznačil prekvapujúcu odpoveď

Ruku hore, nech sa prihlási ten, kto toto ešte nezažil. Užívate si jeden druhého, spoločne strávených chvíľ je čoraz viac, no vo vzduchu visí jedna otázka: Kedy mu povedať „ľúbim ťa“? V hlave sa vám vynárajú desivé situácie, kedy mu poviete tieto zázračné slová a on sa nezmôže ani na slovo. Existuje pravá chvíľa, kedy to vysloviť?

Otvoriť sa a byť zraniteľným môže byť pre mnohých hrôzostrašné. Máte za sebou niekoľko sklamaní, kedy ste si popálili prsty a je jasné, že to už nikdy nechcete zažiť. Preto sa pred tým chránite tak, že ste viac uzavretý do seba. Len nech ten druhý nezistí, aké sú vaše city k nemu! Prikývnutie, alebo len hľadenie do prázdna u partnera po tom, ako mu poviete „milujem ťa“, je pre mnohých priam nočnou morou.

Nie div, že trávite toľko času čítaním rôznych článkov s radami o vzťahoch a snažíte sa prísť na to, či povedať tieto dve slová príliš skoro (alebo príliš neskoro) by mohlo potenciálne odsúdiť váš románik. Majú totiž obrovskú silu, ktorou zase netreba plytvať nadarmo.

Muži častejšie prejavujú svoje city

To, že by sa vyznanie lásky nemalo podceňovať, si uvedomovali vedci v roku 2018, ktorí uskutočnili zaujímavý prieskum, ako uvádza portál Your Tango. Pýtali sa 1 000 mužov a žien vo Veľkej Británii, ako dlho čakajú, kým prvýkrát povedia „milujem ťa“. Hoci neprišli s definitívnym časovým plánom, kedy je najvhodnejšie obdobie, dospeli k celkom zaujímavým výsledkom.

Viac ako polovica respondentov uviedla, že radšej počkajú minimálne tri mesiace, kým prvýkrát povedia tieto magické slová. Štúdia rozdelila výsledky aj podľa pohlavia, čo prinieslo niekoľko neočakávaných zistení. Približne jedna tretina žien by nemala problém vyznať lásku partnerovi niekedy v období medzi 1-3 mesiacom nového vzťahu. Prekvapujúce však je, že drsnejšie pohlavie to robí dvakrát častejšie už po 1 týždni v porovnaní s nežnejším.

Sami to odhadnete

Ak čakáte definitívnu odpoveď na otázku, kedy je vhodné prezradiť svoje city, zrejme budete sklamaní. Pravdou totiž je, že nič také, ako správny čas neexistuje. Nepohybujte sa tempom, ktoré vám diktujú ľudia okolo vás, alebo časopisy. Venujte skôr pozornosť porozumeniu svojich vlastných pocitov a tých u partnera. Pravdepodobne sami odhadnete ten správny čas. Ak to jednoducho budete cítiť v istom momente a váš nový vzťah bude smerovať tam, kam chcete, nechajte sa uniesť prívalom lásky a povedzte to nahlas.