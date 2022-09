Ste preňho celým svetom. Toto je 9 znamení, že váš partner vás naozaj miluje

Mnoho ľudí v dnešnej dobe zastáva názor, že skutočná láska už neexistuje. To ale určite neplatí. Skutočnú lásku nájdete, keď vám do života príde ten správny partner. A keď sa tak stane, určite vás nechá bez akýchkoľvek pochybností.

Portál Your Tango popísal 9 znamení, ktorými muž dáva najavo, že ste preňho celým svetom.

#1 Vždy vám dá najavo, ako mu na vás záleží. Aj keď má toho v práci či v škole veľa, vždy si nájde 2 sekundy na to, aby vám napísal, že vás miluje. Vie totiž, čo je jeho prioritou.

#2 Spraví všetko preto, aby si získal vašu dôveru a keď sa mu to podarí, nikdy nedovolí, aby ju niečo ohrozilo.

#3 Vo všetkom vás bude podporovať. Bude vaším najväčším “fanúšikom” a tou najväčšou podporou. Z každého vášho úspechu sa bude tešiť rovnako ako vy.

#4 Vždy budete preňho krásna. A najkrajšia práve vtedy, keď ráno vstanete.

#5 Činy preňho znamenajú oveľa viac, ako prázdne slová. Ak vám niečo sľúbi, viete, že sa na to môžete spoľahnúť, pretože nie je mužom prázdnych sľubov, ale veľkých činov.

#6 Vie, že dokonalý vzťah je o tých drobných momentoch. Veľmi často vás preto rád prekvapí niečím, čo je síce maličkosťou, no s obrovským významom.

#7 Vždy sa pri ňom budete cítiť bezpečne. Keď si vás vezme do náručia, cítite, že sa vám nič nemôže stať.

#8 Nebojíte sa pri ňom toho, že by vás zranil. Správa sa k vám so všetkou úctou a nikdy sa pri ňom nemusíte báť toho, že povie niečo nevhodné, čím by vás ranil.

#9 Ostane pri vás aj v dobrom, aj v zlom. Nie je problém nájsť si niekoho, kto sa s vami bude radovať z dobrých dní. Problém je nájsť niekoho, kto pri vás bude stáť počas tých najhorších.