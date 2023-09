Ak chcete mať zdravý vzťah, musíte byť úprimní a otvorení v tejto jednej veci

Určite si už viacerí z vás niekedy položili otázku, ako mať zdravý partnerský vzťah. Dôležitých faktorov je viac, väčšina odborníkov kladie dôraz na úprimnosť či intimitu. Podľa portálu Your Tango je tu však ešte jedna vec, ktorú považujú za kľúčovú – vzájomnú transparentnosť vo finančnej oblasti.

Na to, aký majú samotné peniaze vplyv na partnerské vzťahy, neexistuje jednoznačná odpoveď. Niektorí veria, že ich dostatok dokáže vzťah posilniť, keďže si môžu dovoliť lepšie bývanie či nakúpiť viac vecí, ktoré im spríjemnia a uľahčia život. Na druhej strane, niektorí vnímajú takýto blahobyt skôr negatívne. Ak majú páry viac peňazí, žijú pod väčším stresom, ktorý môže viesť k častejším konfliktom a postupnému zväčšovaniu priepasti medzi partnermi.

Úprimný rozhovor o financiách je kľúčový

Ak túžite po naplnenom a uspokojivom vzťahu, uznávaná finančná koučka Jacquette Timmons v tom má jasno. Rozhovor o vzájomných financiách, ktoré ako pár vediete, v sebe skrýva faktory, ktoré tvoria základ každého zdravého vzťahu: silu, intimitu a dôveru. Dôležité je, aby ste v tejto otázke boli absolútne úprimní a otvorení.

Zároveň je ale dôležité, aby ste tieto rozhovory príliš neodkladali, a ideálne čo najskôr oboznámili partnera so svojou predstavou finančnej stránky vášho vzťahu. Situácie, kedy partneri až po svadbe zistia, že jeden očakával oddelené financie, kým druhý, naopak, spoločnú kasu, nie sú vôbec nezvyčajné.

Dbajte na transparentnosť a pravidelnosť

Či už sa s partnerom dohodnete na oddelení niektorých alebo všetkých financií, navzájom sa informujte o účtoch toho druhého vrátane umožnenia neobmedzeného prístupu k výpisom z účtu. Ak sa rozhodnete držať „bobríka mlčanlivosti“, musíte rátať s tým, že tento krok môže vo veľkej miere narušiť vzájomnú dôveru.

Kým v ideálnom prípade by ste ako pár mali investovať predovšetkým do spoločných cieľov, ak pôjdete cestou mlčanlivosti, prichádzate o možnosť navzájom spolupracovať ako tím. Je dôležité, aby ste už do prvého rozhovoru na túto tému išli do vzťahu s ochotou byť otvorení a pripravení spolupracovať. Vnímajte ho ako jedinečnú príležitosť plánovať a získavať veci, ktoré obaja chcete. Aj keď ste možno plní obáv, nebojte sa dať najavo svoju zdravú zvedavosť a záujem.

Jacquette zdôrazňuje, že spomínané rozhovory by sa mali uskutočňovať na pravidelnej báze, nikdy totiž nejde o jednorazovú záležitosť. To, na čom ste sa spoločne dohodli napríklad pred rokom, vám už neskôr nemusí vyhovovať. Preto sa musíte zakaždým prispôsobiť okolnostiam, ktoré sa menia a prehodnocovať svoje ciele.