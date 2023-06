7 tipov, ako stále udržať nažive dieťa, ktoré sa nachádza v každom z nás

V dnešnom uponáhľanom svete sa často stratíme v každodenných povinnostiach a zabudneme na to, akým sme boli kedysi bezstarostnými deťmi. No práve ono – naše vnútorné dieťa – nám môže priniesť viac radosti, šťastia a kreativity do života.

Ako teda udržať nažive to malé dieťa vo svojom vnútri? Tu je 7 tipov, ako na to.

1. Pustite sa do tvorenia: Kreslenie, maľovanie či modelovanie z plastelíny nie sú len pre deti. Tieto činnosti stimulujú našu kreativitu a pomáhajú nám lepšie vyjadriť svoje pocity a emócie. Takže neváhajte a pustite sa do niečoho kreatívneho.

2. Hrajte sa: Spomeňte si, aké hry ste milovali ako dieťa – boli to stolové hry, videohry alebo športové aktivity? Čo tak ich obnoviť a začleniť do svojho života? Hranie hier nám pomáha zbaviť sa stresu, posilniť sociálne väzby a zlepšiť naše kognitívne schopnosti.

3. Buďte zvedaví: Deti sú prirodzene zvedavé a túžia po nových poznatkoch. Nebojte sa klásť otázky, pátrať po odpovediach a učiť sa novým veciam. Zvedavosť nám pomáha rozvíjať svoje schopnosti, zlepšovať seba a žiť naplno.

4. Obklopte sa prírodou: Príroda má pozitívny vplyv na naše duševné zdravie a pohodu. Tráviť čas v prírode – či už ide o prechádzku parkom alebo túru po horách – nám pomáha relaxovať, zbaviť sa stresu a obnoviť energiu.

5. Nezabúdajte na smiech: Smiech je najlepší liek. Snažte sa nájsť humor vo svojom živote – sledujte komédie, čítajte vtipné knihy alebo si len tak pokecajte s priateľmi. Smiech nás spája s inými ľuďmi, pomáha nám prekonať ťažkosti a dodáva energiu do života.

6. Venujte sa svojim vášňam: Myslite na to, čo vás ako dieťa napĺňalo radosťou a skúste sa tomu opäť venovať. Možno ste milovali tanec, spev alebo hranie na hudobný nástroj. Venujte čas svojim vášňam a uvidíte, aký pozitívny vplyv to bude mať na vaše vnútorné dieťa.

7. Buďte spontánni: Deti sú prirodzene spontánne a nepotrebujú všetko naplánovať dopredu. Skúste byť občas spontánny – choďte na neplánovaný výlet, navštívte neznáme miesto alebo jednoducho len zmeňte svoju každodennú rutinu.