4 otázky, ktoré by ste sa nikdy nemali pýtať vo vzťahu. Odplašíte svojho partnera

Komunikácia s partnerom je dôležitá, aby vzťah prežil, no niekedy prinesie viac škody, ako úžitku. Môžete mať tie najlepšie úmysly napraviť dusnú atmosféru, no nakoniec sa tým len zdvojnásobí napätie medzi vami a nálada bude na bode mrazu. To platí v prípade, ak sa spýtate na otázku, ktorá by ho mohla naštvať, alebo v horšom prípade ho prinúti zaradiť spiatočku.

Problémy sa vyriešia jediným spôsobom. Ak nebudete ticho a poviete to nahlas. Treba si však dávať pozor na to, čo konkrétne vyjde z vašich úst. Zatiaľ čo vy chcete urovnať spor, môžete dosiahnuť pravý opak. Ktoré otázky môžu podľa portálu Your Tango dostať vášho partnera do vývrtky?

„Prečo to nikdy nerobíš?“

Nie je nič zlé na tom, ak sa na rovinu porozprávate o jeho správaní, ktoré vám prekáža. Avšak touto otázkou ho staviate do defenzívy, keďže použijete obviňujúci tón a tvrdíte, že vec, po ktorej túžite, sa vlastne nikdy nestane. Vyznie to otravne a zúfalo. Nezabudnite uznať, že to, čo partner pre vás robí, sa vám páči a oceňujete ho za to i za cenu toho, že to nie je tak často, ako by ste chceli. Stačí mu povedať: „Milujem, keď ma držíš za ruku, keď sme vonku.“ Mnohí majú tendenciu sťažovať sa, no ak mu dáte najavo, že si ho za niečo vážite a boli by ste rada, keby to pokračovalo, alebo keby to robil častejšie, čoskoro sa to stane realitou.

„Je pekná?“

Možno sa nepovažujete za žiarlivú, ale ak z vašich úst vykĺzne takáto otázka, zamyslite sa znova. Postavíte svojho partnera do nemožnej pozície. Uveríte vôbec tomu, čo odpovie? Potlačí „nie“ vaše obavy a neistotu? Keď ste v pokušení položiť takúto otázku, zastavte sa a zamyslite sa nad sebou. Pravdepodobne je na vine vaše nízke sebavedomie a fakt, že nie ste preňho dosť dobrá.

„Vyzerám v tom tučne?“

Jedna z najčastejších otázok vo vzťahu! Opäť ide len o vás a vaše pochybnosti o svojej osobe. Neexistuje žiadna „správna“ odpoveď. Bez ohľadu na to, čo povie, stále sa nebudete cítiť sebavedome. Vy musíte byť presvedčená o svojej sebadôvere, nikto iný.

Dáva zmysel, ak chcete počuť, že ste pre svojho partnera príťažlivá. Žiadny kompliment ste nepočuli, alebo tomu neveríte? Zdravé sebavedomie a imidž tela sú hlavnými prioritami pre šťastný vzťah.

„Čo ti je?“

Je frustrujúce, keď sa ten, koho milujete, správa zvláštne, je ticho a vy netušíte prečo. Ak si budete držať odstup od partnera, môže to vyzerať ako odmietnutie. Na druhej strane, táto otázka tomu veľmi nepomôže. Choďte na to inak! Zrejme aspoň tušíte, čo mohlo spôsobiť zmenu jeho nálady alebo správania. Dajte mu najavo, že ste tu preňho a chcete mu pomôcť. Otázky „Ako ti môžem pomôcť?“ alebo „Milujem ťa a som tu pre teba, rada ťa vypočujem, ak sa chceš o tom porozprávať“ sú oveľa efektívnejšie spôsoby, ako docieliť to, že sa vám partner nakoniec otvorí.