Blanárovi sa nepáči rozhodnutie súdu EÚ: Slovensko chystá žalobu pre zákaz ruského plynu

Foto: SITA/MZV SR

Martin Cucík
TASR
Slovensko ide v šľapajach Maďarska. Chystá sa podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Dôvodom je zákaz dovozu ruského zemného plynu.

Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v utorok v Jakarte potvrdil, že Slovensko finalizuje podanie žaloby na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v súvislosti s nariadením o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu. Bratislava podľa neho postup koordinuje s Maďarskom, ktoré už žalobu podalo. Informuje o tom TASR.

Ministerstvo hospodárstva sústreďuje všetky potrebné podklady na to, aby sme naozaj mali veľmi silnú argumentačnú bázu, čo sa týka nášho podania, a zároveň sa snažíme, aby sme mali aj dobrú spoluprácu s renomovaným právnickým tímom, ktorý nás bude zastupovať,“ poznamenal Blanár.

Zároveň zdôraznil, že napriek úzkej spolupráci s Maďarskom chce Slovensko postupovať s vlastnými pohľadmi. „Predsa len každá krajina má úplne individuálne postavenie,“ doplnil.

Podkopávanie základných princípov EÚ

SR sa podľa ministra plánuje obrátiť na SDEÚ so žiadosťou o preskúmanie, či legislatívna iniciatíva Európskej komisie v rámci plánu REPowerEU nie je v rozpore so zakladajúcimi zmluvami Únie. Sporné majú byť podľa neho zásady proporcionality a subsidiarity.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, Foto: SITA/AP

Na základe našej analýzy sme presvedčení, že sa jedná o obídenie pravidla, kde má byť jednomyseľné hlasovanie, lebo sa jedná jednoznačne o sankciu,“ vyhlásil Blanár.

Členské štáty EÚ na konci januára definitívne schválili zákaz dovozu ruského zemného plynu najneskôr od jesene 2027. Proti návrhu hlasovali len Slovensko a Maďarsko, pričom na jeho prijatie postačovala kvalifikovaná väčšina.

Maďarsko nás predbehlo

Zámer podať žalobu oznámili bezprostredne po hlasovaní minister Blanár aj premiér Robert Fico, ktorý rozhodnutie označil za ideologické a za energetickú samovraždu EÚ. Maďarsko už žalobu na SDEÚ podalo, potvrdil v pondelok minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Foto: SITA/AP

Európska komisia je pripravená nariadenie obhajovať. „Naozaj si stojíme za touto legislatívou a je za ňou solídna právna práca, takže sme si tiež veľmi istí, že sme v pozícii, v ktorej môžeme obhajovať legislatívu, ktorú členské štáty vo veľkej miere podporili,“ uviedla 27. januára hovorkyňa EK Paula Pinhová.

