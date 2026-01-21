Bizarný konkurz na manželku: 79-ročný milionár hľadá partnerku, ktorej by odkázal svoj majetok. Má to však háčik

Bohatý britský aristokrat zúfalo hľadá oveľa mladšiu nápadníčku, o ktorej dúfa, že mu porodí legitímneho dediča. Tomu následne odkáže svoje veľkolepé sídlo a miliónový majetok. Hoci by sa mohlo zdať, že hľadá mladšiu ženu ako výstrelok, v skutočnosti má na to logický dôvod a nie je to len o tom, aby bola schopná otehotnieť.
79-ročný Sir Benjamin Slade sa v roku 1945 narodil do vysoko situovanej rodiny Sladeovcov, ktorá v oblasti Nether Stowey v Spojenom kráľovstve sídli už po stáročia. Momentálne žije v sídle Maunsel House v Bridgwateri. Tento milovník publicity bol v minulosti raz ženatý, a to s ďalšou príslušníčkou aristokracie, Pauline Carol Myburgh. Rozišli sa v roku 1989 po 12 spoločných rokoch, pričom Slade tvrdil, že ich manželstvo narúšalo 17 mačiek jeho bývalej manželky, píše portál Tyla.
Predošlé vzťahy mu nevyšli
Počas 90. rokov bol spájaný s aristokratkou Fionou Aitken aj s herečkou Kirsten Hughes, až kým mu tá druhá menovaná „neutiekla s údržbárom z Maunsel House“. Neskôr tvoril pár s domácou pracovníčkou Bridget Convey, no v roku 2017, keď dovŕšila 50 rokov, ju opustil kvôli tomu, že mu už nemohla dať dediča. Zdá sa tak, že má tento milionár svoje priority vyriešené a nehodlá viac čakať.
„Mám veľa, veľa milých dievčat, ktoré by sa vo veku 70 rokov rady vydávali, ale tie už starnú,“ prezradil minulý rok pre Somerset County Gazette a dodal: „Vydržia pár rokov, potom zomriete vy, potom môžu zomrieť ony a to je riziko Stretávam ľudí v spoločnosti, vediem veľmi spoločenský život a zoznamujú ma s ľuďmi môjho postavenia.“
Zoznam podmienok
Zdá sa však, že Slade nehľadá len hocijakú „atraktívnu mamičku“. V skutočnosti má veľmi špecifický zoznam požiadaviek, ktorý si začal zostavovať po rozchode v roku 2017. Podľa jeho slov ich potenciálne kandidátky musia spĺňať, aby vôbec mohli byť zvážené pre „česť“ porodiť jeho potomstvo.
Slade sám priznáva, že vyvolená žena musí byť aspoň o 20 rokov mladšia ako on, a to z „daňových dôvodov“.
„Daň z dedičstva je 40 percent a jediný spôsob, ako môžem odkázať panstvo, zbierku umenia a podobne, je nechať to bez dane manželke, ktorá to potom odovzdá mojim vzdialeným príbuzným,“ vysvetlil. „Samozrejme, musí žiť aspoň ďalších sedem rokov.“
Skutočne sa tak zdá, že na to ide prakticky a nehľadá mladšiu ženu len preto, aby sa pri nej cítil mladý, alebo sa ňou mohol chváliť. Svedčí o tom aj jeho ďalšia podmienka: „Taktiež by musela byť poistená, preto potrebujeme dámu o minimálne 20 rokov mladšiu, pretože staršiu manželku poistiť neviem – takže čím mladšia, tým lepšie. Vdova by samozrejme dostala finančné percentá za to, že majetok posunie ďalej. Je to jediný ďalší spôsob, ako obísť daň z dedičstva.“
Potom však prichádza na rad zoznam bizarnejších podmienok, ktorý zahŕňa napríklad aj celé znamenie, ktoré nemusí. Sir Benjamin zo zoznamu vyškrtol ženy v znamení Škorpión pre svoju poverčivú povahu. Vodičský preukaz je povinnosťou a preukaz na helikoptéru výhodou.
Vyvolená žena navyše nesmie mať žiadne skúseností s drogami či alkoholom. Ideálne by mala pochádzať z významnej rodiny, ktorá má vlastný erb. Kandidátky nesmú pochádzať z krajín začínajúcich na písmeno „I“ alebo z krajín, ktoré majú vo vlajke zelenú farbu – s výnimkou Talianska alebo severnej Indie. Nesmú byť Škótky, lesbičky ani komunistky.
„Nevadia mi Kanaďanky, Američanky, Nemky a severné Európanky – to, čo nazývam podobnými ľuďmi,“ vysvetlil Slade a dodal: „Nemyslím si, že svadba s Eskimáčkou by bola pre mňa.“
Taktiež by chcel, aby matka jeho dediča bola dobrou tanečnicou spoločenských tancov a dokázala presne strieľať z brokovnice. Nesmie čítať denník The Guardian ani merať viac ako 165 cm. Musí však byť v dobrej fyzickej kondícii a mať rada prechádzky a plávanie. Pomohlo by tiež, keby vedela hrať bridž, backgammon (pozn. red „vrhcáby“ – stará dosková hra pre dvoch hráčov) a lúštila krížovky.
„To, čo potrebujem, je milé, obyčajné dievča z vidieka, ktoré veciam rozumie,“ pokračoval Slade. „Som veľmi spoločenský, veľa chodím von a musím mať niekoho, kto tam zapadne.“
Potrebuje mužského dediča
Slade si je vedomý svojich mimoriadne vysokých nárokov, preto vyvolenej sľubuje ročnú rentu vo výške 50 000 libier na chod jeho somersetského panstva s rozlohou 1 300 akrov. K pozícii patria aj bonusy, auto, dom, preplácanie výdavkov, jedlo a dovolenky.
Snáď najzaujímavejším aspektom jeho výzvy je fakt, že Slade už jedno dieťa má. S americkou poetkou Saharou Sunday Spain má dcéru Violet. Napriek tomu, že jej existenciu v minulosti priznal, so svojou dcérou sa nikdy nestretol.
Namiesto toho hľadá mužského dediča s génmi, ktoré sa podobajú jeho predkom. Verí totiž, že to pomôže motivovať jeho potomka, aby pokračoval v práci na panstve, ktoré mu zanechá na spravovanie.
Nahlásiť chybu v článku