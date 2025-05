Bizarná situácia, ktorú poznajú nielen známe osobnosti: Zuzana Vačková ukázala, ako vyzerajú jej správy, nebudete veriť vlastným očiam

Sociálne siete nám denne dávajú priestor na zábavu, inšpiráciu aj kontakt s verejnosťou. Niekedy však ukážu aj svoju odvrátenú stránku, ako v prípade herečky Zuzany Vačkovej, ktorá sa podelila o nepríjemné (no miestami aj absurdne smiešne) správy od jedného zo svojich sledovateľov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom rozbalila poriadne bizarnú komunikáciu. Dlhodobo jej písal muž, ktorého nikdy nepoznala a ktorý sa zrejme rozhodol komentovať úplne všetko, čo herečka uverejnila – od fotografií a dovoleniek, až po jej politické názory. Časom sa z jeho správ stal koktail obdivu, urážok, podivných výlevov a nevhodných poznámok. Celé to pôsobilo ako zvláštna kronika jednostrannej posadnutosti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Od lichôtok po vulgarizmy

Správy, ktoré jej prichádzali od roku 2023, by len ťažko zapadli do bežnej fanúšikovskej komunikácie. Muž v nich striedal tóny ako na horskej dráhe, raz komentoval jej vzhľad slovami ako „nádherné prsia“, inokedy sa pustil do jej priateľov a politických postojov. Nechýbali výrazy ako „trápna Vačková“, narážky na „lesbickú kamošku“, zmienky o jej nohách a dokonca ani politické heslá.

Správy často nemali hlavu ani pätu, no mali jedno spoločné. Neúnavne prichádzali bez ohľadu na to, že Zuzana na ne nikdy nereagovala. V určitom momente to už nebola len kuriozita, ale ukážka toho, ako ďaleko dokáže zájsť online posadnutosť.

Fanúšikovia reagujú