Bezpečnosť potravín a SLAK: Slováci sa nemajú čoho obávať. Riziko však môže byť pri nepasterizovanom mlieku

Zdravotná bezpečnosť mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku je pre spotrebiteľov od veľkých spracovateľských mliekarenských závodov aj pri slintačke a krívačke (SLAK) zaručená. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ) Marián Šolty za účasti predsedu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Alexandra Pastoreka.

Mlieko je v mliekarenských závodoch podľa Šoltyho pasterizované, rizikové môže byť používanie nepasterizovaného mlieka z drobnochovov a mliečnych automatov.

„Robíme všetko preto, aby bezpečnosť pri produkcii mlieka už od farmárov, ako sa dostáva do potrubia mliečneho tanku, naozaj bola zabezpečená. Naši pracovníci v živočíšnej výrobe zabezpečujú, že potraviny, ktoré dodávame spracovateľskému priemyslu, a ktoré sa dostanú v konečnom dôsledku na stôl spotrebiteľom, budú naozaj zdravotne neškodné a bezpečné. Tomuto venujeme všetku našu pozornosť,“ priblížil Pastorek.

Výpadok by nemal spôsobiť komplikácie

Výpadok produkcie mlieka by podľa neho nemal v SR spôsobiť nedostatok akéhokoľvek produktu z mlieka. Spracovatelia mlieka majú podľa Šoltyho tiež prísne hygienické opatrenia pri spracovaní, resp. dovoze surového kravského mlieka do spracovateľských závodov. „Prijali sme opatrenia, aby do závodov nemal prístup nikto iný okrem zamestnancov a ľudí, ktorí tam majú čo robiť. Všetko mlieko, ktoré koluje na slovenskom trhu, je pasterizované,“ vysvetlil Šolty.

„Produkcia, ktorá sa dostane na stôl, zo slovenského mlieka produkovaného našimi farmármi, spracovaná v slovenských spracovateľských závodoch, je teda bezpečná,“ podčiarkol. „Zatiaľ počet kráv, ktoré musia byť utratené, naznačuje, že výpadok produkcie mlieka by mohol dosiahnuť okolo 55 miliónov litrov. To je niekde medzi šiestimi až siedmimi percentami ročnej produkcie. Máme nádej, že toto číslo by mohlo byť konečné pre producentov aj pre spracovateľov,“ doplnil Šolty.

Výpadok produkcie je podľa neho na hranici medziročného výkyvu slovenskej produkcie mlieka, ktorý býva na úrovni troch až štyroch percent. Šolty dodal, že existujú menší producenti mlieka, ktorých produkcia mlieka nie je pasterizovaná. „Rovnako sa môže vyskytnúť nepasterizované mlieko v tzv. mliečnych automatoch. My sme na to upozorňovali. Veterinárna správa vydala nariadenie, že sa tieto automaty nemôžu používať,“ uzavrel Šolty.