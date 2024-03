Až 200-tisíc Slovákov dostalo dnes nesprávnu informáciu o dôležitom termíne. Ak ste ju dostali, nezľaknite sa

Užívatelia štátnej mobilnej aplikácie Slovensko dnes dostali do svojich mobilov pripomienku na podanie daňového priznania s chybným dátumom. Namiesto tohtoročného termínu na podanie priznaní do 2. apríla bol uvedený dátum do 31. marca. Za uverejnenie obsahovo a vecne nesprávnej notifikácie sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) používateľom aplikácie ospravedlnilo. Vinu zvalilo na bývalú šéfku rezortu, ktorá sa voči obvineniu ohradila a označila chybu za vrchol neschopnosti súčasného ministra.

Ako informoval odbor komunikácie MIRRI, nesprávna notifikácia v znení „Nezabudnite na podanie daňového priznania do 31. marca“ bola dnes v aplikácii odoslaná automaticky z kalendára, ktorý pripravovali ešte v roku 2022 pod vedením bývalej ministerky Veroniky Remišovej. „Lenže tím pod vedením pani ministerky nemyslel na to, že udalosti v kalendári by sa mohli meniť. Jedinou možnosťou, ako kalendár upraviť, je jeho kompletné vymazanie, čo by však mohlo negatívne ovplyvniť funkčnosť celej aplikácie,“ uviedol rezort.

Mobilnú aplikáciu má stiahnutú viac ako 200-tisíc používateľov. „Toto je len malý príklad nástražných mín, ktoré na ministerstve každodenne po pani Remišovej nachádzame. Zanechala nám tu štátnu IT firmu v niekoľkomiliónovej strate, nefunkčné, nepoužiteľné IT systémy, za ktoré zaplatila milióny,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Remišová sa ohradila

Bývalá šéfka rezortu Veronika Remišová sa v reakcii pre agentúru SITA voči obvineniam ohradila. „Richard Raši prvé a jediné čo urobil na ministerstve je, že si zvýšil dvojnásobne plat na 10-tisíc eur mesačne. Má na starosti informatizáciu, no absolútne nič nerobí a vždy keď niečo pobabre, spustí obohratú platňu „lebo Remišová“, hoci už takmer rok nie som na ministerstve. Toto je však už vrchol neschopnosti, keď Raši tvrdí, že v IT systéme, za ktorý je zodpovedný, nedokáže správne nastaviť dátum daňového priznania,“ uviedla Remišová.

Dodala, že na ministra podali trestné oznámenie. „Pretože za peniaze ľudí robí nelegálnu kampaň pre Pellegriniho a nevenuje sa svojej práci, za ktorú je platený a takéto zlyhania sú potom výsledkom,“ vysvetlila predsedníčka strany Za ľudí.