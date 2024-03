Finančných príspevkov na hypotéky by sa mohli dočkať aj ďalší Slováci: Minister potvrdil, že sa pracuje na nových návrhoch

Pomoc pri splácaní vysokých splátok hypoték bola jednou z hlavných tém predvolebných diskusií ešte počas minulého roka. Súčasní vládni predstavitelia sa zaviazali, že bežným občanom adresne pomôžu. Z tejto snahy vzišiel návrh, ktorý špecifikuje, že výška pomoci je 75 % z rozdielu pôvodnej a novej splátky, avšak len do 150 eur mesačne a len za istých podmienok. Teraz by však mala prísť zmena, informujú o tom Hospodárske noviny.

Peniaze aj pre ďalších ľudí

Ako píšu HN, aktuálne bolo schválených, a teda aj vyplatených, približne 20-tisíc žiadostí. Už od spustenia tejto pomoci sa objavovali kritické hlasy poukazujúce na neadresnosť opatrenia, ktoré ani zďaleka nepomôže Slovákom plošne. V súčasnosti sa pomoc so splácaním hypotéky totiž netýka ľudí, ktorí napríklad svoj úver v minulosti refinancovali. Práve v tomto aspekte by mala nastať zmena, čo potvrdil aj minister Kamenický.

„Hľadajú sa optimálne návrhy, ktoré by mali spresniť nárok na pomoc najmä pri v minulosti refinancovaných úveroch na bývanie a ich účel,“ znie zo stanoviska rezortu financií. Minister sa zároveň vyjadril, že štát by ale nemal pomáhať ľuďom s takzvanými americkými hypotékami, ktoré si dané osoby nevzali na bývanie. „Ak človek založí svoju nehnuteľnosť a s peniazmi podniká alebo za ne na finančných trhoch kupuje akcie, nemôže to byť dôvod na pomoc,“ uviedol pre HN.

Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mali pripravované návrhy preniesť do reality, no aktuálne informácie naznačujú, že by sa tak mohlo stať ešte v prvej polovici tohto roka.

Pomoc je výsmech, tvrdí SaS

Pomoc ľuďom s hypotékami je výsmechom do tváre všetkým ľuďom, ktorí o ňu prejavili záujem. Tvrdia to zástupcovia strany Sloboda a Solidarita (SaS). Štát podľa ich vyjadrení sľuboval, že vyplatí pomoc vo výške 64 miliónov eur, no za prvý mesiac ju dostalo menej ako 4-tisíc ľudí, a to v priemere v sume 75 eur. Strana SaS od začiatku upozorňovala na to, že zákon o pomoci s hypotékami je zlý, čo teraz dokazujú aj reálne čísla.

Ako povedal tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič, Robert Fico spolu s Ladislavom Kamenickým opäť raz oklamali ľudí. Vyhlasovali, že hypotéky sú najväčším problémom Slovenska. „Miesto riešení, ktoré sme navrhovali my, pripravili zlý zákon, ktorý vôbec nepomáha. Navyše, táto pomoc je absolútne nepomerná. Štát momentálne pomáha len 0,4 % ľudí priemerne v sume 75 eur, hoci na mzdy úradníkov je vyčlenených neuveriteľných päť miliónov eur ročne,“ hovorí Viskupič.