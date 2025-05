Arogantní vodiči riskujú 650 eur pokutu a stratu vodičáku: Polícia vám pri porušení tohto zákona nič nedaruje

Nekonečné kolóny a odbočka domov už na dohľad. Mnohí vodiči strácajú nervy a rozhodnú sa obehnúť hneď celú kolónu áut, mnohí dokonca cez plnú čiaru. Polícia na takýchto arogantných cestných pirátov striehne, a keď ich chytí, vyfasujú poriadnu pokutu. Hrozí im tiež strata vodičského preukazu na 12 mesiacov.

​Predbiehanie cez plnú čiaru alebo celej kolóny vozidiel je na slovenských cestách považované za vážne porušenie pravidiel cestnej premávky. Vodiči, ktorí sa dopustia takéhoto priestupku, čelia prísnym sankciám vrátane vysokých pokút a odobratia vodičského oprávnenia.​

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je vodič povinný dodržiavať dopravné značenie vrátane vodorovných čiar na vozovke. Plná čiara znamená zákaz predbiehania, a to bez ohľadu na to, či sa v danom momente zdá cesta prehľadná, alebo nie. Porušenie tohto zákazu môže viesť k pokute až do výšky 650 eur a k odobratiu vodičského oprávnenia na 12 mesiacov.​

Nestrácajte nervy

To platí napríklad aj v prípade, že kolónu pomaly idúcich áut vytvoril traktor, ktorý ide po ceste nízkou rýchlosťou. Takéto vozidlo sa nepovažuje za prekážku na ceste, nie je teda možné predbehnúť ho cez plnú čiaru.

Je dôležité rozlišovať medzi obchádzaním a predbiehaním. Obchádzanie sa vzťahuje na obchádzanie prekážok alebo stojacich vozidiel, zatiaľ čo predbiehanie sa týka predbiehania pohybujúcich sa vozidiel. Plná čiara povoľuje obchádzanie, ale zakazuje predbiehanie.

Rovnako si treba dať pozor na situáciu, kedy začnete obiehať auto pred vami na ceste s prerušovanou čiarou, dokončíte ho však až cez plnú čiaru. Aj tento manéver môže polícia vyhodnotiť ako porušenie zákona.