Arktída pod drobnohľadom Aliancie: NATO priznáva pripravenosť zasiahnuť, čaká sa na politický pokyn

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Najvyšší veliteľ NATO pre Európu otvorene hovorí o Arktíde, Aliancia je v pohotovosti.

Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, americký generál Alexus Grynkewich, vo štvrtok v Bruseli uviedol, že Aliancia je v prípade požiadavky pripravená naplánovať misiu na ochranu Arktídy. Toto vyhlásenie zaznelo po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil rámcovú dohodu, ktorá podľa neho uspokojila jeho požiadavky týkajúce sa Grónska, informovala agentúra AFP.

„Zatiaľ sme neuskutočnili žiadne plánovanie. Nedostali sme politické usmernenie, aby sme začali konať,“ povedal Grynkewich po rokovaní náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl členských štátov NATO v Bruseli. O spustení misie NATO v Arktíde sa hovorilo ako o jednom z možných scenárov po tom, ako Trump poukazoval na údajnú hrozbu zo strany Ruska a Číny a využíval ju na odôvodnenie svojho plánu získať Grónsko pod kontrolu USA.

Cvičenia NATO sa presunú do iných častí Arktídy

Od svojich hrozieb týkajúcich sa tohto územia ustúpil po dohode, ktorá vzišla z jeho stredajšieho rozhovoru so šéfom NATO Markom Ruttem v Davose. Podrobností o tom, čo presne bolo dohodnuté, je zatiaľ málo, no NATO uviedlo, že súčasťou plánu je posilnenie bezpečnosti v Arktíde.

Grynkewich na tlačovej konferencii v Bruseli doplnil, že v blízkej budúcnosti sa síce v Grónsku neplánujú žiadne cvičenia NATO, no Aliancia uskutoční dlhodobo plánované manévre v iných častiach Arktídy. Informáciu, že NATO v nadchádzajúcich mesiacoch uskutoční v Arktíde cvičenia a pripravuje aj ďalšie aktivity, potvrdil aj predseda Vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone.

Foto: SITA/AP

Pokiaľ ide o ďalšie posilňovanie bezpečnosti arktického regiónu, NATO sa podľa Grynkewicha musí viac zamerať na budúcnosť, okrem iného aj na inštaláciu nových senzorov a rozvoj detekčných kapacít. Generál Grynkewich ubezpečil, že pripravenosť NATO na ďalekom severe je v dobrej forme aj vďaka „obrovským schopnostiam“ severských spojencov. Poznamenal, že armády dvoch najnovších členov Aliancie, Fínska a Švédska, sú „jedinečne umiestnené na posilnenie severného krídla NATO a arktickej bezpečnosti“.

Aliancia zostáva jednotná, obavy však vyvoláva Rusko a Čína

Grynkewich zároveň bagatelizoval obavy, že Trumpove hrozby voči Grónsku – poloautonómnemu územiu Dánska, ktoré je členom NATO – poškodili 32-člennú Alianciu. „Zostávame silní, zostávame jednotní a zostávame pripravení,“ vyhlásil. Priznal však, že zdrojom obáv pre NATO je rastúca spolupráca medzi Čínou a Ruskom.

„V posledných rokoch sme to videli v námornej oblasti pri posilnených spoločných hliadkach, ako aj vo vzdušnom priestore pri spoločných hliadkach bombardérov dlhého doletu,“ povedal americký generál novinárom. „Neustále sa snažíme zlepšovať naše postavenie a hľadať spôsoby, akými môžu členské krajiny posilniť pozíciu NATO v Arktíde,“ dodal Grynkewich.

