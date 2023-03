Antivaxeri na ivermektín nezabudli: Po covide ním rodičom odporúčajú liečiť deti s vážnou diagnózou

Aj keď by sa mohlo zdať, že po celosvetovej pandémii mnohí domáci šarlatáni a samozvaní epidemiológovia a lekári zabudli na všeliek zvaný ivermektín, opak je pravdou. Síce ho už vo veľkom nepropagujú na populárnejších sociálnych sieťach ako Facebook, na iných miestach jeho údajné schopnosti vyliečiť všetko velebia aj naďalej, píše web Vice.

Telegram je sociálna sieť, na ktorej sa darí najmä tým jednotlivcom (aj z politického diania), ktorí opovrhujú mainstreamom. Niet sa preto čo čudovať, že práve tu možno natrafiť na množstvo zavádzajúcich správ a hoaxov. Dokonca tu neopadlo ani nadšenie z veterinárneho lieku ivermektín, ktorý mnohí na Covid-19 neveriaci jednotlivci odporúčali užívať na vyliečenie ochorenia.

Ivermektín ako liek na autizmus

No kým ivermektín nikto zo širokej obce odborníkov, lekárov či epidemiológov neodporúčal proti covidu užívať, nakoľko bol určený pre úplne iné živočíšne druhy, ľuďom, ktorí odmietali oficiálne informácie, to nebránilo nielen v jeho užívaní, ale aj nakupovaní a distribuovaní. No a po zdanlivom konci celosvetovej pandémie je tento liek na sociálnej sieti Telegram opäť na vzostupe svojej popularity.

V jednej zo súkromných skupín ho totiž odporúčajú rodičom, ktorých deti trpia rôznymi formami autizmu. Portál Vice sa téme venoval po tom, čo sa redaktorom podarilo do tejto skupiny dostať.

Združení sú v nej rodičia, ktorí sa starajú o svoje deti trpiace rôznymi formami autizmu vrátane Aspergerovho syndrómu, či Downovho syndrómu. Účelom skupiny je najmä odovzdávať si rady, vzájomne sa podporovať a zdieľať každodenné problémy. Ako ale portál Vice zistil, hlavným dôvodom existencie tejto skupiny je najpravdepodobnejšie propagácia veterinárneho lieku ivermektín. Ten si navzájom odporúčajú ako liek, ktorý zaručene deti z rôznych foriem autizmu vylieči.

Užívanie lieku môže byť pre ľudí fatálne

Odborníci ale stále dlhodobo varujú, že ivermektín je určený ako liečivo pre veľké zvieratá. Účinná látka v ňom je veľmi koncentrovaná a pre človeka môže byť pri užití až toxická, pričom následky môžu byť fatálne.

Rodičov, ktorí veria v „zázračné účinky“ ivermektínu a nenechajú sa „obalamutiť“ tým, pred čím ich odborníci a lekári varujú, od podávania lieku deťom neodrádzajú ani varovné príspevky rodičov, ktorých deti na vlastnej koži okúsili nežiaduce účinky látky.

V skupine ich je pritom niekoľko – od silných bolestí hlavy, nevoľnosti, cez bolesti svalov až po záchvaty. Správcovia skupiny ale tieto príspevky cenzurujú a snažia sa „vyvrátiť“ a vysvetliť tým, že ide o bežnú súčasť „liečebného“ procesu.

Ivermektín nevylieči covid ani poruchy autistického spektra

„Už 6 týždňov aplikujem svojej vnučke ivermektín na nohy, brucho aj na uši. Ona sa ale sťažuje, že občas vidí rozmazane a niekedy ju aj bolí hlava,“ cituje slová jednej z používateliek Telegramu v skupine portál Vice.

Príspevky v skupine Learning to Fly sú pritom plné pochybných správ a „zaručených informácií“ o tom, že rôzne poruchy autistického spektra sú liečiteľné. Členovia skupiny to odmietajú a tvrdia, že aj Downov syndróm sa dá vyliečiť. Konkrétnym liekom na všetky neduhy má byť práve ivermektín. Podobných príspevkov sa dá v tejto skupine nájsť niekoľko a odborníci bijú na poplach. Ide totiž o mimoriadne nebezpečnú skupinu, vznikla pritom „len“ júli 2022.

🛑 This is child abuse! Do NOT feed your children pet meds!! pic.twitter.com/TCYYZptzaF — Christina_SC 🇺🇲🐳 (@cscnme) March 14, 2023

Ako je známe, ivermektín bol často skloňovaný počas celosvetovej pandémie koronavírusu. Od lekárov ho požadovali najmä tí, ktorí sa odmietali dať zaočkovať. Verili, že ivermektín dokáže covid vyliečiť bez následkov a jeho skutočné liečivé účinky odborníci a vlády pred verejnosťou zatajujú.

Vhodnosť ivermektínu na liečbu covidu sa ale nikdy dostatočne nepreukázala. Na prevenciu či liečbu ho neodporúčala a naďalej neodporúča ani Európska lieková agentúra. Samozrejme, platí to aj v prípade porúch autistického spektra – ani tie ivermektín nevylieči.