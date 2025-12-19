Trump nevylučuje začiatok novej vojny. „Presne vie, čo chcem,“ povedal k prezidentovi Venezuely

Americký prezident Donald Trump v piatok v rozhovore pre NBC News pripustil možnosť vojenského konfliktu s Venezuelou. Vyhlásenie prišlo po tom, čo Washington zvýšil tlak na Caracas zavedením blokády sankcionovaných ropných tankerov.
„Nevylučujem to, nie,“ povedal Trump vo štvrtkovom telefonickom rozhovore. Odmietol však odpovedať, či sa usiluje o zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý tvrdí, že USA chcú zmenu režimu. „On presne vie, čo chcem. Vie to lepšie než ktokoľvek iný,“ dodal Trump.
Po tom, čo americké sily minulý týždeň zadržali ropný tanker plávajúci z Venezuely, americký prezident uviedol, že USA budú v takomto konaní pokračovať. V posledných mesiacoch zároveň výrazne posilnil americkú vojenskú prítomnosť v Karibiku, čo vyvolalo otázky o jeho konečných zámeroch.
Narkoteroristický kartel?
Trump opakovane obviňuje Madura z vedenia „narkoteroristického kartelu“. Americké jednotky od septembra uskutočnili viacero útokov na údajné pašerácke plavidlá, pri ktorých zahynulo viac než 100 ľudí. Prezident zároveň už týždne avizuje, že čoskoro začne proti pašerákom drog aj pozemné údery.
Tento týždeň však presunul pozornosť na venezuelskú ropu, ktorej má krajina najväčšie preukázané zásoby na svete. Caracas obvinil z „krádeže americkej ropy“, narážajúc na znárodnenie venezuelské ropného priemyslu v roku 1976.
„Zobrali nám všetky energetické práva, zobrali nám všetku ropu, nie tak dávno – a chceme ju späť,“ vyhlásil Trump.
