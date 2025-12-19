Trump nevylučuje začiatok novej vojny. „Presne vie, čo chcem,“ povedal k prezidentovi Venezuely

Foto: SITA/AP

SITA
Tomáš Čapák
Trump nevylúčil vojnu s Venezuelou, po ropnej blokáde stupňuje tlak na Caracas.

Americký prezident Donald Trump v piatok v rozhovore pre NBC News pripustil možnosť vojenského konfliktu s Venezuelou. Vyhlásenie prišlo po tom, čo Washington zvýšil tlak na Caracas zavedením blokády sankcionovaných ropných tankerov.

„Nevylučujem to, nie,“ povedal Trump vo štvrtkovom telefonickom rozhovore. Odmietol však odpovedať, či sa usiluje o zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý tvrdí, že USA chcú zmenu režimu. „On presne vie, čo chcem. Vie to lepšie než ktokoľvek iný,“ dodal Trump.

Foto: SITA/AP

Po tom, čo americké sily minulý týždeň zadržali ropný tanker plávajúci z Venezuely, americký prezident uviedol, že USA budú v takomto konaní pokračovať. V posledných mesiacoch zároveň výrazne posilnil americkú vojenskú prítomnosť v Karibiku, čo vyvolalo otázky o jeho konečných zámeroch.

Narkoteroristický kartel?

Trump opakovane obviňuje Madura z vedenia „narkoteroristického kartelu“. Americké jednotky od septembra uskutočnili viacero útokov na údajné pašerácke plavidlá, pri ktorých zahynulo viac než 100 ľudí. Prezident zároveň už týždne avizuje, že čoskoro začne proti pašerákom drog aj pozemné údery.

Tento týždeň však presunul pozornosť na venezuelskú ropu, ktorej má krajina najväčšie preukázané zásoby na svete. Caracas obvinil z „krádeže americkej ropy“, narážajúc na znárodnenie venezuelské ropného priemyslu v roku 1976.

„Zobrali nám všetky energetické práva, zobrali nám všetku ropu, nie tak dávno – a chceme ju späť,“ vyhlásil Trump.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusi presúvajú rakety Orešnik do Bieloruska: Zelenskyj varuje Európu, hrozbu nemožno zachytiť dronmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac