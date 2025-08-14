Alkoholizmus u mužov a žien je iný. Zuzana Vačková vysvetlila, že aj luxusné popíjanie môže žene zničiť život

Alkohol sám o sebe žiadnu krízu nevyrieši, no pre mnohých predstavuje rýchlu a dostupnú úľavu v náročných životných momentoch. Aj keď na prvý pohľad môže pôsobiť ako nevinný spoločník, jeho skryté následky sa často prejavia až oveľa neskôr.
Ako porozprávala pre magazín Diva Zuzana Vačková, alkohol je téma, ktorá sa dotýka nielen jednotlivcov, ale aj rodín a celej spoločnosti. Hovorila o tom pri príležitosti premiéry filmu Pod parou, na ktorej sa zúčastnila. Jeho vplyv, najmä v ženskom svete, má špecifiká, ktoré často unikajú pozornosti.
Prvé chvíle a lákadlo úľavy
„Alkohol krízu nevyrieši, ale možno sa mu podarí utlmiť tú najväčšiu bolesť v tých prvých chvíľach,“ hovorí Zuzana Vačková. Pripúšťa, že podobnú skúsenosť má aj ona a že v náročných momentoch je lákavé hľadať útechu práve v pohári vína.
„Aj keď si nemyslím, že to je správne, ale keby som povedala, že som nikdy nestiahla fľašu vína, keď ma niečo veľmi trápilo, tak by som určite klamala.“ Tým naznačuje, že ani osobné vedomie o škodlivosti alkoholu nie je vždy zárukou, že sa človek takémuto úniku vyhne.
