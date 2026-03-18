„Akoby ma do jazyka bodla osa.“ Slovák vydesil ľudí: Zjedol lesnú bylinku, mohlo to skončiť zle

Slovák v diskusnom vlákne žiada o radu po tom, čo údajne zjedol medvedí cesnak. Priznal, že krátko po skonzumovaní štyroch listov zažil nepríjemnú reakciu: znecitlivel mu jazyk, opuchli mu ústa a objavilo sa štípanie aj pálenie.
„Akoby ma do jazyka bodla osa,“ opísal. „Takýto pocit som nikdy nezažil, hoci som medvedí cesnak jedol už veľakrát.“
Ostatných sa pýta, či majú podobnú skúsenosť. Rád by vedel aj to, či je možné takto náhle dostať alergickú reakciu, a diskusné vlákno okamžite zaplavili reakcie.
Náhla alergická reakcia, májka fialová aj konvalinka voňavá
Ľudia priniesli viacero vysvetlení. Viacerí upozornili, že náhla alergická reakcia na prakticky čokoľvek nie je nič výnimočné.
Potravinové alergie sa počas života menia – môžu sa objaviť, zosilnieť aj ustúpiť. Reagovať tak môžete aj na potravinu, ktorú konzumujete roky bez problémov.
Zaujímavú hypotézu spomenul ďalší diskutujúci. Podľa neho mohla na listoch počas zberu sedieť májka fialová, ktorú zberač vyplašil, a na rastline tak mohla zostať jedovatá látka. Iná diskutujúca zas upozornila na vplyv medvedieho cesnaku na krvný tlak. „Jesť ho nemôžem. Stačí pár lístkov a rozbolí ma hlava, tlak mi ešte viac klesne,“ napísala.
Diskutujúci zároveň pripomenuli aj dôležité varovanie pre všetkých, ktorí sa na jar vyberú na zber. Pri nepozornosti totiž hrozí otrava: „Ak ešte žiješ, po takomto zážitku by som na tvojom mieste zbehol na urgent. Nevieš, čo si zjedol, mohla to byť konvalinka,“ píše komentujúci.
Medvedí cesnak sa dá skutočne ľahko zameniť s konvalinkou voňavou – prudko jedovatou rastlinou, ktorá môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.
