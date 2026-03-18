„Akoby ma do jazyka bodla osa.“ Slovák vydesil ľudí: Zjedol lesnú bylinku, mohlo to skončiť zle

medvedí cesnak vs. konvalinka vonava

Foto: medvedí cesnak (vľavo), konvalinka voňavá (vpravo) / Евгений Бениханов, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons / Matti Virtala, CC0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Medvedí cesnak sa dá ľahko zameniť s konvalinkou voňavou – prudko jedovatou rastlinou, ktorá môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Slovák v diskusnom vlákne žiada o radu po tom, čo údajne zjedol medvedí cesnak. Priznal, že krátko po skonzumovaní štyroch listov zažil nepríjemnú reakciu: znecitlivel mu jazyk, opuchli mu ústa a objavilo sa štípanie aj pálenie.

„Akoby ma do jazyka bodla osa,“ opísal. „Takýto pocit som nikdy nezažil, hoci som medvedí cesnak jedol už veľakrát.“

Ostatných sa pýta, či majú podobnú skúsenosť. Rád by vedel aj to, či je možné takto náhle dostať alergickú reakciu, a diskusné vlákno okamžite zaplavili reakcie.

Náhla alergická reakcia, májka fialová aj konvalinka voňavá

Ľudia priniesli viacero vysvetlení. Viacerí upozornili, že náhla alergická reakcia na prakticky čokoľvek nie je nič výnimočné.

Potravinové alergie sa počas života menia – môžu sa objaviť, zosilnieť aj ustúpiť. Reagovať tak môžete aj na potravinu, ktorú konzumujete roky bez problémov.

Foto: medvedí cesnak, Юлия Медведько, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Zaujímavú hypotézu spomenul ďalší diskutujúci. Podľa neho mohla na listoch počas zberu sedieť májka fialová, ktorú zberač vyplašil, a na rastline tak mohla zostať jedovatá látka. Iná diskutujúca zas upozornila na vplyv medvedieho cesnaku na krvný tlak. „Jesť ho nemôžem. Stačí pár lístkov a rozbolí ma hlava, tlak mi ešte viac klesne,“ napísala.

Diskutujúci zároveň pripomenuli aj dôležité varovanie pre všetkých, ktorí sa na jar vyberú na zber. Pri nepozornosti totiž hrozí otrava: „Ak ešte žiješ, po takomto zážitku by som na tvojom mieste zbehol na urgent. Nevieš, čo si zjedol, mohla to byť konvalinka,“ píše komentujúci.

Prudko jedovatá konvalinka namiesto cesnaku?

Odporúčané články
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre

