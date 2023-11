Ako často by ste mali prať džínsy? Šéf spoločnosti Levi’s odhalil, ako ich správne čistiť. Mnohí to robia inak

Jednou z menej populárnych domácich prác je aj pranie. No kým niektoré druhy oblečenia by sme mali prať po jednom či niekoľkých noseniach, iné to môže byť pri populárnych nohaviciach – džínsoch.

Generálny riaditeľ spoločnosti Levi’s, Charles Bergh, už dávnejšie rozvíril debaty o tom, ako prať, či skôr neprať džínsy. V roku 2014 mal povedať, že ľudia by nikdy nemali prať džínsy. V novom rozhovore to ale objasnil, ako uvádza IFL Science.

„Nikdy som nepovedal, že si neperte džínsy“, povedal Bergh pre CNBC. Povedal ale, že ľudia, ktorí skutočne milujú svoje džínsy, ich nikdy nedávajú do práčky.

Umyť ich v sprche

Vysvetľuje, že ak si svoje džínsy zašpiní, napríklad kari omáčkou, tak si miesto, kde sa ušpinili, vyčistí. Ale vyčistí len to miesto. „Ak budú nohavice naozaj hnusné, viete, ak sa spotím alebo ich inak celé zašpiním, tak ich umyjem v sprche, tak ako keď si umývam svoje telo, takže na ne nanesiem mydlo a umyjem ich,“ povedal.

Podľa Bergha je pranie džínsov tiež hlavnou súčasťou uhlíkovej stopy oblečenia. Ak ale džínsy v práčke periete, mali by ste ich prať na nízkej teplote.

V skutočnosti ale existujú dôkazy, že džínsy ostávajú dlho čisté aj bez prania. V staršej štúdii z roku 2011 vedci z univerzity v Alberte uskutočnili experiment. Ich študent Josh Le nepral svoje džínsy 15 mesiacov a následne z nich urobili ster a dali ho kultivovať. Potom ich opral a nosil ďalšie dva týždne a znova z nich urobili ster.

Hladiny baktérií nie sú zlé

Bolo zaujímavé, že hladiny baktérií ani ich druhy sa výrazne nelíšili. Vedci očakávali, že nájdu baktérie spojené s výkalmi ako je E. coli, no nenašli ich a boli tam v podstate iba normálne a neškodné kožné baktérie.

Aj slovenská stránka zmieňovaných džínsov tvrdí, že časté pranie nie je nutné a pripomína tiež sušenie na sušiaku, ktoré je výhodnejšie a ekologickejšie ako sušička, a tiež prevracanie oblečenia naruby s cieľom ochrany farieb. Rovnako, ako aj generálny riaditeľ, uvádzajú, že na menšie škvrny stačí navlhčená utierka alebo stará zubná kefka a trochu mydla.