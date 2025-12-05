Ako často by ste mali meniť pyžamo? Mikrobiologička to stručne vysvetlila, dôvody sú nespochybniteľné

Foto: Unsplash

Frederika Lyžičiar
Čím dlhšie ho nosíte, tým väčšie je riziko zápachu aj infekcií.

Mnohí ľudia považujú pyžamo za tú najčistejšiu časť svojho šatníka, no realita môže byť úplne iná. Kým niektorí ho menia denne, iní ho nosia pokojne celý týždeň, a práve v tom môže tkvieť zdravotné riziko.

Podľa magazínu Daily Mail mikrobiologička Dr. Primrose Freestone upozorňuje, že pyžamá sú v neustálom kontakte s pokožkou, kde sa prirodzene nachádzajú milióny mikroorganizmov. Práve preto by sme mali myslieť na ich pravidelné pranie a nepodceňovať hygienu nočného oblečenia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa SefFey Shein shop (@seffey_shein_shop)

Prečo sa pyžamo rýchlo mení na „mikrobiologickú bombu“?

Diskusia o tom, ako často prať pyžamo, rozdelila sociálne siete na dva tábory: niektorí ho menia denne, iní to považujú za zbytočné a veria, že týždenné nosenie je úplne normálne. Odborníčka Dr. Primrose Freestone však upozorňuje, že aj frekvencia potenia výrazne ovplyvňuje, ako rýchlo sa látka znečistí. „Čím viac sa človek potí, tým viac pyžamo zapácha, a môže to znamenať, že je potrebné meniť nočné oblečenie denne,“ vysvetľuje.

Mikroorganizmy sa totiž živia odumretou kožou, potom a olejmi, ktoré sa v textílii hromadia, čím vytvárajú výrazný telesný pach. Kontamináciu ešte zhoršujú omrvinky jedla či plynatosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Annika Sofie 🤍 (@annikasofiie)


Ako dodáva odborníčka: „Ak máte plynatosť a vypúšťate veľa črevných plynov, s každým p*dnutím vystreľujete do pyžama malé množstvá stolice, ktoré budú časom zapáchať. Väčšina ľudí má niekoľko miligramov stolice v spodnej bielizni z dôvodu úniku plynov denne. Násobte to dňami v pyžame a máte ďalšiu úroveň zápachu, ktorú treba brať do úvahy.“

Infekcie a alergény

