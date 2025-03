Akadémia+ s.r.o.: Vzdelávanie, ktoré otvára dvere k osobnej a profesijnej prosperite

Vedeli ste, že necelá tretina Slovákov (31,4 %) sa domnieva, že zadlžovaniu by malo predchádzať aj vzdelávanie od finančných inštitúcií, ktoré by naučili ľudí, ako sa správať pri financiách zodpovedne? Vypovedá to z prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorý realizovala agentúra AKO v máji 2024 na vzorke 1000 dospelých respondentov.

Práve preto sa spoločnosť Akadémia+, s.r.o. zo Žiliny zameriava na špecializované vzdelávanie pre jednotlivcov, firmy i školy. Jej cieľom je poskytovať účastníkom školení nástroje na dosiahnutie finančnej slobody a osobnostného rozvoja prostredníctvom praxe, skúseností a akreditovaných vzdelávacích programov od MŠVVaŠ SR.

Vzdelávanie v každej oblasti

Akadémia+ ľuďom pomáha dosiahnuť osobnú prosperitu, lepšie rozumieť svojim financiám a efektívnejšie viesť tím, organizácie. Dokonca sa rozhodla spojiť s pedagógmi Základných a Stredných škôl prostredníctvom programu inovačného vzdelávania s názvom Vzdelávanie pre lepšiu budúcnosť. Reaguje tak na výsledky prieskumu agentúry AKO z ktorých vyplýva, že „takmer polovica Slovákov (48,7 %) považuje za prevenciu pred finančne nezodpovedným správaním výučbu finančnej gramotnosti na základných školách.“

Programy a školenia vedú odborníci s praxou

Akadémia+, s.r.o. ponúka prístup k praktickému vzdelávaniu pod vedením skúsených lektorov, ktorí nielen že prinášajú teoretické znalosti, ale zároveň aj praktické skúsenosti, ktoré účastníci môžu okamžite aplikovať v reálnom živote.

Tím lektorov sa skladá z viac ako 30 odborníkov, z ktorých desiatky majú skúsenosti s viac ako 400 odprednášanými hodinami. Títo odborníci prispievajú k úspechu programov, ktoré sú dostupné po celom Slovensku – v Bratislave, Košiciach, Michalovciach a hlavnom centre v Žiline.

„Každý účastník školení dostáva praktické materiály, ktoré mu pomôžu uplatniť získané vedomosti. Po absolvovaní jednotlivých akadémií účastníci získajú aj certifikáty, ktoré sú hodnotným doplnkom k ich profesijnému životopisu,“ opisuje Ing. Michal Krkoška, garant vzdelávania.

Programy sú prispôsobené tak, aby maximálne vyhovovali potrebám účastníkov, a to cez praktické školenia a workshopy, ktoré zabezpečujú reálne aplikovateľné zručnosti.

„Ak dokážeme ľudí dostať do otvoreného kritického stavu mysle, vieme budovať silné osobnosti budúcnosti, pretože budú vedieť, čo robia a prečo to robia,“ hovorí Mgr. Lukáš Paško, projektový manažér inovačného vzdelávania a dlhoročný metodik za vzdelávanie v spoločnosti.

Portfólio vzdelávacích programov

Základná a Nadstavbová akad é mia – Školenia, ktoré učia účastníkov, ako efektívne spravovať svoje financie, čítať zmluvy, investovať a vytvárať pasívny príjem.

– Školenia, ktoré učia účastníkov, ako efektívne spravovať svoje financie, čítať zmluvy, investovať a vytvárať pasívny príjem. Manažérska akad é mia – Praktické tréningy zamerané na osobnostný rozvoj a manažérske zručnosti. Ideálne pre manažérov, lídrov a tých, ktorí chcú byť vždy lepší.

– Praktické tréningy zamerané na osobnostný rozvoj a manažérske zručnosti. Ideálne pre manažérov, lídrov a tých, ktorí chcú byť vždy lepší. Inovačn é vzdelávanie pre pedgógov – Akreditovaný program, ktorý pomáha učiteľom implementovať finančnú gramotnosť a moderné vzdelávacie metódy do školského systému.

– Akreditovaný program, ktorý pomáha učiteľom implementovať finančnú gramotnosť a moderné vzdelávacie metódy do školského systému. Lektorská akadémia – Program pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnymi lektormi alebo rečníkmi.

„Školenia od Akadémie+ mi doslova zmenili život. Vďaka Základnej a Nadstavbovej akadémii som dokázal ušetriť napríklad tým, že som spojil všetky zmluvy do jednej. Naučil som sa rozumieť investovaniu, čím si budujem rezervu, no a dnes mám svoj vlastný pasívny príjem,” zdieľa svoju skúsenosť Jakub, absolvent akadémie.

Vízia spoločnosti je jednoduchá – budovať komunitu vzdelaných, zodpovedných a úspešných ľudí, ktorí sú schopní prevziať kontrolu nad svojimi financiami, rozvíjať svoju osobnosť a pomáhať ostatným.

Absolventi akadémii tiež hovoria o zlepšení profesijného života, väčšej finančnej slobode, lepšej pozícií na trhu práce, a to všetko len vďaka niekoľko mesačnému absolvovanému programu.

Ak sa rozhodnete pre vzdelávanie v Akadémii+, vyberiete si nielen kvalitné školenie, ale aj cestu k osobnej prosperite. Nezáleží na tom, či ste jednotlivec, spoločnosť, organizácia alebo škola.

Mgr. Veronika Tretinárová, manažérka vzdelávania