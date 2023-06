Ak vás partner podviedol raz, podvedie aj znova? Odpoveď je iná, než ste si možno mysleli. Najviac sú neverní títo ľudia

Ľudia sa často prikláňajú k teórii, že pokiaľ bol jeden z partnerov schopný byť tomu druhému neverný, určite má tendenciu spraviť to opäť. Je to však naozaj pravda? Portál IFL Science totiž píše o výskume, ktorý mal za úlohu zistiť práve to, či je jednorazová nevera kľúčom k tej opakovanej.

Pravdepodobne sa väčšina z nás stretla s teóriou, že ak náš partner/partnerka vykonal niekedy v minulosti akt nevery, bude toho bez problémov schopný opäť. Výsledky výskumu, ktorý sa objavil na webe Springer, však potvrdzujú, že to nemusí byť spravidla tak.

Štúdia sa venovala zmiešaným párom, pričom z celkového počtu 484 zúčastnených párov sa až 44 % priznalo k nevere. Zároveň z toho vzišiel aj fakt, že človek, ktorý bol vo vzťahu neverný, má trikrát vyššiu tendenciu zopakovať akt podvádzania. Neplatí to však vo všetkých prípadoch, pretože u mnohých platilo, že keď podviedli svojho partnera/partnerku raz, nemuselo sa to už nikdy opakovať.

Narcizmus a nízke sebavedomie

Výskum sa totiž pozrel aj na to, či sa dá podľa charakterových čŕt nejak zistiť, kto má akú šancu na to, aby bol vo vzťahu neverný. Terapeutka Ainhoa Plata sa v rozhovore pre El País vyjadrila, že ľudia s narcistickou poruchou osobnosti majú omnoho väčšiu tendenciu byť nevernými.

„Narcistickí ľudia využívajú ostatných, aby sa cítili milovaní a obdivovaní. Majú radi výzvy a neustále si dokazujú, že sú nad ostatnými. Z tohto dôvodu milujú prežívať vášeň zamilovanosti… v tomto priestore sa cítia viac obdivovaní a oceňovaní ako v dlhodobom vzťahu,“ pokračovala Plata.

Záleží na konkrétnom človeku

K tvrdeniu dodala, že práve narcistov nebaví byť v dlhodobom vzťahu, pretože sa pre partnera stávajú menej zbožňovanou osobou. Okrem narcistov majú sklon k nevere aj ľudia s nízkym sebavedomím. Celá štúdia však na záver dodáva, že neverní sú aj ľudia bez akejkoľvek charakterovej črty a záleží teda na konkrétnej osobe, ako sa vo vzťahu správa a čo od neho očakáva.