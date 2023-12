Agresívny vodič spôsobil tisícové škody: Rozbil niekoľko áut, odmietol sa podrobiť dychovej skúške

Vodič v Snine rozbil vlastné auto a poškodil ďalšie dve zaparkované. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške a musela ho skrotiť policajná hliadka. 43-ročný vodič odmietol aj odber krvi, čo je považované za trestný čin a vodiča preto obvinili, informuje web Noviny.

Majitelia našli svoje autá poškodené už tretíkrát v tomto roku. Tentoraz ich zdemoloval 43-ročný vodič. Jeho ostré reakcie počas dokumentovania nehody museli tlmiť policajti.„Kto povedal, že som pil pred jazdou?“ ohradil sa obvinený. Hneď po nehode agresívneho vodiča umiestnili do cely policajného zaistenia. „Vodič bol z cely policajného zaistenia po vykonaní potrebných úkonov prepustený zo zadržania,“ upresnila Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ Prešov.

„V uvedenej veci Okresný súd Humenné neeviduje návrh a ani obžalobu,“ uviedla hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová. Škody na vozidlách sa vyšplhali na 11-tisíc eur. Majitelia dúfajú, že im to poisťovňa uhradí. Viackrát sa obrátili aj na mestský úrad so žiadosťou riešiť ich situáciu, keďže vozidlá parkujú pred svojimi domami na krajnici a každý deň tŕpnu, kedy do nich znova niekto narazí. V prípade naďalej prebieha skrátené vyšetrovanie.