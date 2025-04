Adela Vinczeová prehovorila o neopísateľnom šťastí: Taký pocit som zažila len dvakrát v živote

Šťastie sa často spája s úspechom, rodinou či splnením snov. Moderátorka Adela Vinczeová však prehovorila o zážitku, ktorý sa vymyká bežnému chápaniu pocitu spokojnosti a naplnenia.

Ako Adela Vinczeová prezradila v podcaste Mozgová atletika, počas rokov pôsobenia v šoubiznise bola súčasťou množstva rozhovorov. Tentoraz sa však venovala témam, ktoré presahujú klasické rozprávanie o kariére a súkromí. Zamýšľala sa nad vlastným egom, sebavedomím, a tiež nad tým, čo pre ňu znamená skutočná spokojnosť a vnútorné šťastie.

Šťastie prichádza, keď netúžime

Adela vysvetlila, že spokojnosť u nej prichádza vtedy, keď si uvedomí, že po ničom netúži a nekladie životu žiadne podmienky. „Tak to vnímam. Ono niekto to môže považovať za to, že nemať cieľ. Ale to sa podľa mňa s tým nevylučuje, že človek môže mať cieľ, ale nemusí na ňom lipnúť a nemusí si ho klásť ako jedinú svoju podmienku šťastného života,“ objasnila svoj pohľad.

Podľa nej nosí každý v sebe rebríček vecí, ktoré ho môžu hnevať, ale aj tých, ktoré mu prinášajú spokojnosť. Sama priznala, že stav úplného vnútorného šťastia zažila iba veľmi výnimočne. „To som zažila asi dvakrát v živote, že som mala taký pocit vnútorného šťastia… Je to extra zaujímavé. Ja som toto, neviem, či som to vôbec niekde spomínala, lebo to pôsobí tak veľmi čudne ezo, ale je to neopísateľný stav a neviem, s čím súvisí,“ povedala.

Unavené ego a cesta k hlbšiemu pochopeniu