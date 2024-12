67-ročný herec zo Sám doma zarobil vďaka detailu milióny: Šokuje vás, čomu sa venuje dnes, ľudia sú nadšení

Keď sa povedia Vianoce, možno aj vám sa ako prvá v hlave vynorí vystrašená tvár malého Kevina (Macaulay Culkin) zo Sám doma. Tento film sa stal absolútnou sviatočnou klasikou. Kým pri roztomilom chlapcovi sa mnohým divákom priam roztápajú srdcia, dvojica zlodejov, ktorí mu strpčovali najkrajšie dni roka, už nebola sympatická každému. No aj to je dôkazom toho, že predstavitelia ikonickej dvojice — Marv (Daniel Stern) a Harry (Joe Pesci) sa zhostili svojich úloh bravúrne. No keď zistíte, čomu sa Marv venuje v skutočnom živote dnes, nepochybne si ho obľúbite.

Keď si na sociálnej sieti TikTok zadáte do vyhľadávania profil užívateľa @realdanielstern0, zistíte, že jeho videá majú stovky tisíc, až niekoľko miliónov pozretí. Nepatrí totiž nikomu inému, než samotnému Danielovi Sternovi, ktorý v snímke Sám doma vdýchol život zloduchovi Marvovi.

Ľudia sú priam nadšení

Videá, ktoré tu nájdete, sú staré len niekoľko dní a môžete vďaka nim spoznať skutočného „Marva“ v úplne novom svetle. V jednom z nich fanúšikom ukázal svoju bielu hrivu a bradu, následne vzal do ruky strojček a svoj účes si skrátil. Ľudia sa v komentároch pýtali, či je toto naozaj Marv, na čo herec potvrdil, že je to on.

V ďalších záberoch priblížil ľuďom svoju vášeň, o ktorej možno mnohí ani len netušili — sochárstvo. No a ľuďom totálne „odpálilo dekel“.

„Marv, to si urobil ty?“ opýtal sa niekto. „Neuveriteľné umelecké dielo! Netušila som, že si sochár!“ dodal niekto ďalší. Viacerí jeho umelecké dielo vychvaľovali do nebies.

Vďaka detailu zarobil milióny

Herec Daniel Stern má aktuálne 67 rokov a zo Sám doma sa mu podarilo vyťažiť pekný balík. Ako pripomína portál LADbible, v druhom pokračovaní filmu mal v zmluve priloženú špeciálnu klauzulu, vďaka ktorej dostal percento z hrubého zisku, čo v konečnom dôsledku predstavovalo 3,59 milióna dolárov (v dnešnej dobe by to znamenalo cez 8 miliónov dolárov, teda približne 7,7 milióna eur).

Televízia Joj 22. decembra odvysiela prvú časť filmu Sám doma. Ako sme vás už informovali, proti kultovej českej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku Joj-ka nasadí komédiu Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Pričom sa tento film stáva pravidelne jedným z najsledovanejších programov celých Vianoc. Sám doma 2 Joj-ka vysiela na Štedrý deň každý rok, avšak vždy až po odvysielaní Popolušky. Tento rok komédiu odvysiela v rovnaký čas ako Markíza Popolušku.