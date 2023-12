Nebudete veriť, koľko má vo filme Kevinova mama: Diváci až po viac ako 30 rokoch zisťujú o Sám doma zásadný fakt

Aj keď sa mnohí s pribúdajúcim vekom skôr pýtame, aké bolo vo filme Sám doma zamestnanie Kevinovho otca, keď si mohol dovoliť taký obrovský dom a vianočnú dovolenku pre celú rodinu (aj tú cez tri kolená) na Havaj či do Paríža, verných fanúšikov skôr celé tie roky trápila iná vec. Koľko mala postava Kevinovej matky vo filme vlastne rokov?

Článok pokračuje pod videom ↓

Sám doma (Home Alone) je so svojimi prvými časťami najobľúbenejšími vianočnými filmami naprieč celou zemeguľou. Aj po niekoľkonásobnom zhliadnutí filmov sú ale viacerým divákom nejasné niektoré detaily. Napríklad, vek niektorých postáv, píše web Unilad.

No a tou postavou, pri ktorej to divákov trápilo azda najviac, je Kevinova mama. Tú v dvoch dieloch stvárnila herečka Catherine O´Hara. A keďže jej vek nie je nikdy v žiadnom z filmov priamo spomenutý, nastúpila tiktokerka, ktorá si hovorí justbri_always.

Tá v jednom zo svojich videí vysvetlila, že Kevinova mama má dohromady 5 detí, teda okrem Kevina sú to aj Megan, Linnie, Jeff a Buzz McCallisterovci. Vo filme pôsobí mlado na to, koľko má detí, preto mali mnohí za to, že Kate McCallisterová bude mať niečo po štyridsiatke.

Pravdou ale je, že jej postava mala zhruba toľko, koľko jej filmová predstaviteľka. No a tá mala v čase nakrúcania 36 rokov. Verných fanúšikov vianočných komédií tento fakt (nevedno prečo) šokoval a nemálo prekvapil.