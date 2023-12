17-ročný Peter je mladým géniom: Zaradil sa medzi najmladších ľudí, ktorí úspešne zložili advokátsku skúšku

Kalifornský právny koncipient Peter Park sa vo veku 17 rokov stal najmladším človekom v tomto americkom štáte, ktorý úspešne zložil advokátsku skúšku. Zo 7 555 ľudí ju úspešne zvládlo len 52 percent.

Pripravuje sa od 13 rokov

Ako informuje web CNN, na právnickú kariéru sa Peter Park pripravuje od svojich 13 rokov. Advokátsku skúšku zložil ešte v júli, no jej výsledky sa dozvedel až v novembri. V roku 2019 sa súčasne zapísal na strednú školu v meste Cypress v Kalifornii a na štvorročný program Juris Doctor na Právnickej fakulte Severozápadnej kalifornskej univerzity, uvádza okresná prokuratúra okresu Tulare.

„Usilujem sa stať prokurátorom, pretože ma vedie morálna povinnosť presadzovať slobodu, rovnosť a spravodlivosť v spoločnosti,“ uviedol Park vo svojom vyhlásení. „Obdivujem, ako prokurátori zabezpečujú bezpečnosť našej spoločnosti a umožňujú obetiam uzavrieť náročnú kapitolu.“ Park, ktorý minulý mesiac dovŕšil 18 rokov, ukončil strednú školu v roku 2021.

Čoskoro ho možno predbehne mladšia sestra

V auguste sa stal advokátskym koncipientom u okresného prokurátora okresu Tulare a 5. decembra zložil prísahu ako praktizujúci kalifornský advokát. Park teraz pracuje ako zástupca okresného prokurátora a absolvuje školenie pre nových prokurátorov na okresnej prokuratúre v Tulare.

Podľa údajov Kalifornskej štátnej advokátskej komory sa Park po úspešnom zložení advokátskej skúšky zaradil medzi viac ako 196 300 aktívnych advokátov v štáte. Podľa jej demografických údajov bol priemerný vek advokátov prijatých na jeho pozíciu v roku 2022 31 rokov, väčšinu advokátov tak predbehol míľovými krokmi.

Park priznal, že to nebolo ľahké, ale stálo to za to. Jeho úspech si vyžadoval stratégiu a množstvo disciplíny. Na kalifornskej univerzite študujú aj jeho dve sestry, ktoré majú 16 a 13 rokov. Podľa Parka by jeho staršia sestra chcela advokátsku skúšku absolvovať budúci rok v júli. Ak bude úspešná, prekoná dokonca aj jeho vekový rekord.