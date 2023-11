Hana sa venuje Mense 16 rokov: Najviac sme na Slovensku namerali IQ 184, testujeme pravidelne, stačí sa prihlásiť

Mensa nielen celosvetovo, ale aj na Slovensku zhromažďuje ľudí s vysokým IQ. U nás sa tejto činnosti venuje Mensa už 30 rokov. Podpredsedníčky bratislavskej skupiny Mensy a zástupkyne Mensy Slovensko v International Board of Directors sme sa pýtali, čo to vlastne znamená, ak má človek vysoké IQ a ako môžeme svoj intelekt rozvíjať. Anna „Hana“ Dojčanová má na konte stovky testovaní, množstvo prednášok, podujatí či exkurzií, Mense zasvätila časť svojho života a urobila pre ňu kus práce. Vďaka jej úsiliu stúpol celkový počet členov Mensy, no zvýšil sa aj počet žien.

V rozhovore sa dozviete aj: čo je vlastne Mensa a ako vznikla;

prečo vysoké IQ nie je vždy výhrou;

aké najvyššie IQ sa Mense na Slovensku podarilo namerať;

ako môže človek svoj intelekt rozvíjať.

Čo o človeku prezrádza, ak o sebe povie, že má nadpriemerné IQ? Čo to znamená? Je to záruka toho, že bude úspešný?

Musíme si najskôr uvedomiť, čo IQ znamená. Meraniu inteligencie sa začali venovať psychológovia už v 19.storočí, pojem Inteligenčný kvocient zaviedol nemecký psychológ William Stern v roku 1912. IQ je tak číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii. Zjednodušene povedané, IQ je pomer mentálneho veku k fyzickému veku. Pričom mentálny vek bol stanovený na základe priemerného výkonu testu inteligencie v danej vekovej skupine. Takže pripraviť IQ testy si vyžaduje dlhodobejšiu kalibráciu. Pri tom istom počte správnych odpovedí v rôznom veku, máme rôzny výsledok.

Navyše IQ je len jedna zložka osobnosti. Mať vyššie IQ je dobrý základ, ale nezaručuje nič. Medzi ľuďmi s vyšším IQ nájdeme všetky typy osobností. K úspechu potrebuje mať aj iné vlastnosti, či podmienky. Vysoké IQ musíme rozvíjať od útleho veku a, žiaľ, nemusí ísť vždy tým správnym smerom. Okrem vonkajších podmienok sú rozhodujúce aj povahové vlastnosti.

Aké výhody má človek, ak je členom Mensy? Čo to pre človeka s nadpriemerným IQ znamená?

Mensu založili v roku 1946 v Oxforde – anglický študent biológie Lionel Ware, ktorý neskôr vyštudoval aj právo. Ďalším zakladateľom bol tiež právnik – Austrálčan Roland Berrill. Aj tu však dochádza k sporom, pretože Cyril Burt, profesor psychológie londýnskej univerzity, neskorší riaditeľ britskej Mensy, sa ohradil, že prvý s myšlienkou založenia Mensy prišiel práve on. Ale zhodli sa na tom, že inteligencia v Mense by sa mala využívať v prospech ľudstva. Neskôr sa organizácia rozrástla do celého sveta a dnes funguje na piatich kontinentoch.

Takže Mensa by mala fungovať na ďalšie rozvíjanie svojich členov aj verejnosti. Navyše má Mensa aj socializačnú úlohu, pretože mnohí členovia si nevedia nájsť spoločnosť ľudí, s ktorými by si rozumeli.

Na aké aktivity sa členovia Mensy tešia najčastejšie, čo pre nich zvyknete organizovať? Ako to vyzerá, keď sa v jednej miestnosti stretne množstvo ľudí s nadpriemerným IQ?

Pilierom rozvíjania inteligencie by malo byť celoživotné vzdelávanie, pripravujeme rôzne prednášky. Rozvíjanie kognitívnych schopností a kritického myslenia, k čomu pomáha hranie rôznych hier, šifrovačky, ale aj diskusie a práca s deťmi.

A keď sa stretnú v jednej miestnosti? Záleží to skôr od povahy, ako od výšky IQ. A od tolerancie, nakoľko som ochotný počúvať aj iný názor, ako je ten môj a hľadať iný uhol pohľadu. Samozrejme, že to nejde pri každej téme, pretože fakty sú fakty. Ale ako kedysi povedala psychologička medzinárodnej Mensy, doktorka Abbie Salny – riadiť mensanov je ako riadiť „húf“ mačiek.