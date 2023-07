Zvolili ho absolútnou väčšinou: Mladý sýrsky utečenec sa zapísal do histórie, stal sa starostom nemeckého mesta

Mladý sýrsky utečenec Ryyan Alshebl zložil v piatok večer prísahu a stal sa starostom nemeckého mestečka Ostelsheim. Zapísal sa tak do histórie, uvádza TASR citujúc zo sobotných správ televízie al-Džazíra a agentúry DPA.

Alshebl, ktorý má v súčasnosti 29 rokov, utiekol zo Sýrie pred ôsmimi rokmi. Za starostu ho zvolili v apríli občania tohto malého 2,5-tisícového švábskeho mesta absolútnou väčšinou, a síce 55,4 percentami hlasov. Úradu sa ujal na piatkovej ceremónii na tamojšej radnici.

Združenie mladých starostov v Nemecku informovalo, že nevie o žiadnom inom utečencovi, ktorý by prišiel do Nemecka v roku 2015 a následne zastával takýto post. Podľa miestnych úradov sa o takúto funkciu vo všetkých obciach spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko neuchádzal ani nijaký iný kandidát so sýrskym pôvodom.

Alshebl prišiel do Nemecka ako 21-ročný so skupinou priateľov a podľa nemeckej stanice Deutsche Welle (DW) cestoval aj cez Stredozemné more. Patrí k státisícom utečencov, ktorí prišli do Nemecka zo Sýrie po tom, ako vtedajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová otvorila hranice pre migrantov.

Absolvoval stáž na radnici v meste Althengstette

Alshebl sa naučil po nemecky a následne absolvoval stáž na radnici v meste Althengstette neďaleko Ostelheimu, kde dostal prvýkrát možnosť nahliadnuť do fungovania verejnej správy.

„Opýtal som sa (tamojšieho) starostu, či by som tam mohol získať odborný výcvik. Podal som si prihlášku, absolvoval pohovory a prijali ma,“ povedal Alshebl, ktorý v Sýrii študoval financie a bankovníctvo. „Už počas prvého roka mojej odbornej prípravy som vedel, že to budem robiť, otázkou však bolo kedy,“ dodal.

Po získaní nemeckého občianstva pracoval Alshebl v mestskom zastupiteľstve v Althengstett, dokým ho nezvolili za starostu Ostelheimu.