Máme až o 30 % menej sexu, čoraz viac ľudí trápi „mŕtva spálňa“. Expertka radí, ako si s tým poradiť

V poslednom čase trápi ľudí množstvo problémov vrátane ekonomických. Oberajú nás o energiu, psychickú pohodu, a tým pádom aj o chuť venovať sa intímnym záležitostiam. Až o 223 % viac ľudí vyhľadáva na internete pojem „mŕtva spálňa“. Francúzska odborníčka radí, ako si s tým poradiť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Množstvo ľudí trápi mŕtva spálňa

Bez ohľadu na to, v ktorom kúte sveta žijete, život v poslednom čase ani pre vás zrejme nebol najjednoduchší. Ako informuje web Mail Online, stres, ktorý ľudia pociťujú, sa odráža v značnej miere aj v intímnom živote. Prieskum vykonaný na britskej populácii ukázal, že páry sa milujú v priemere 47-krát ročne, čo je o 31 % menej ako v minulosti.

Navyše, ľudia až o 223 % častejšie vyhľadávajú pojem „mŕtva spálňa“. Mŕtva spálňa znamená, že ľudia nemajú sex vôbec alebo len veľmi málo. Francúzska odborníčka na intimitu Maia Mazaurette ale tvrdí, že s tým môžete napriek stresu hravo zatočiť. Prvým krokom je podľa nej prestať neustále scrollovať po sociálnych sieťach a utápať sa v negativite a viac sa venovať tomu, čo vám robí radosť.

Aj keď stres môže viesť k nižšiemu libidu a pocitu odcudzenia od partnera, kríza vo finančnej sfére nemusí znamenať krízu aj v spálni. Ak ste už odložili telefón, zamerajte sa na to, čo vám našepkáva hlas vo vašej mysli. Neraz môže byť poriadne kritický a zasypávať vás otázkami o tom, prečo robíte všetko zle.

Výčitky sú zbytočné

Ideálne je stopnúť takéto myšlienky hneď, ako si ich uvedomíte a nahradiť ich predstavami o tom, čo všetko by ste si s partnerom mohli užiť. Zamerajte svoje myšlienky na to hravé, pozitívne a príjemné. Pozitívne myslenie sa týka nielen vás, ale aj partnera. Je prirodzené, že niekto má vyššie libido, iný ho má zase nižšie, výčitky sú preto v tomto smere zbytočné.

Je dôležité akceptovať rozdiely rovnako, ako by ste akceptovali napríklad to, že partner nemá rád melón, kým vy sa ho neviete nabažiť. Hovorte o týchto rozdieloch otvorene a úprimne. Nepokúšajte sa násilím prinútiť partnera k zmene, lepším nápadom je kompromis.

Nie ste osobou, ktorou ste boli včera alebo budete zajtra, a ani vaša sexualita nie je rovnaká. Prijmite to. Sexuálne spúšťače, ktoré vás pred desiatimi rokmi hnali skočiť do postele, už dnes pravdepodobne nebudú rovnaké, a tak to má byť. Neznamená to, že dni zábavy sú preč, len to, že vás čaká nový druh zábavy.

Všetko, len nie rutina

Mnohí ľudia aj dnes veria tomu, že sex znamená len penetráciu, to však absolútne nie je pravda. Mŕtva spálňa môže byť aj následkom toho, že opakujete roky tú istú činnosť v rovnakej frekvencii. Pokúste sa však hoc len dva mesiace vkuse jesť niekoľkokrát denne len to isté jedlo. Zrejme vás to rýchlo omrzí a okúsili by ste niečo iné. Človek však nie je stroj a neustále opakovanie toho istého je doslova zabijakom sexuálneho života.

Sex sa pre niektorých ľudí doslova mení na povinnosť, ktorej cieľom je čím skôr dosiahnuť orgazmus. Na moment však na orgazmus zabudnite (aj keď to znie kontraintuitívne) a zamerajte sa na všetko ostatné týkajúce sa sexu. Hrajte s partnerom hry, skúmajte, skúšajte nové miesta. Možností, ako neupadnúť do rutiny, je nekonečné množstvo.