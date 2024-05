ZSSK mení cestovný poriadok: Cestujúcich čaká polročné obmedzenie na vyťaženej trati, pripravte sa na meškanie a výluky

Ak patríte k ľuďom, ktorí pravideľne cestujú vlakom na trati Bratislava – Banská Bystrica, pripravte sa na výluky, meškania a obmedzenia.

Ako upozornil denník Sme, od 9. júna tohto roka dôjde k výluke medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou. Meškanie by malo trvať asi desať minút.

Dôvodom je oprava úseku, na ktorom pravidelne dochádzalo k zníženiu rýchlosti strojov, ktoré v nadväznosti na to meškali.

Majú náhradné riešenia

Rekonštrukcia trate Nová Baňa – Hronský Beňadik má trvať do decembra 2024. V cestovných plánoch sa teda zavedú dočasné zmeny, ktoré budú zahrnuté aj v úprave cestovného poriadku.

„Pre cestujúcich sme pripravili opatrenia, ktoré začnú platiť od nedele 9. júna,“ priblížil Dominik Drevický, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.

Zmeny sa dotknú ako regionálnej, tak aj diaľkovej dopravy. Rýchliky Urpín na trase Bratislava – Banská Bystrica prevezú ľudí medzi Kozárovcami a Novou Baňou náhradnou autobusovou dopravou a modernou elektrickou jednotkou 660 do Banskej Bystrice.

V prípade osobných vlakov premávajúcich medzi Zvolenom a Levicami bude zavedená náhradná autobusová doprava Kozárovce – Žarnovica.

Hovorca tiež prisľúbil zavedenie nových spojov. „Nočné rýchliky R 800 a R 801 Poľana budú z dôvodu výluky zrušené a nahradené rýchlikmi R 926 a R 927 Gemeran, ktoré premávajú z Košíc do Plešivca so zastávkami v Moldave nad Bodvou, Turni nad Bodvou a Rožňave. Lôžkové vozne zo zrušených vlakov R 800/801 budú pripojené do vlakov R 614/615 Košice – Bratislava a EN 442/443 Košice – Praha severnou trasou,“ uviedol pre Sme.